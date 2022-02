Un film che cresce col sostegno online

Un progetto completamente indipendente e fuori dagli schemi, un cortometraggio creato da un gruppo di ragazzi friulani del Dams di Gorizia, sta ‘crescendo’ pian piano, dal basso, grazie al contributo della rete. Mio fratello, dramma familiare che racconta cosa vuol dire crescere e parla del prezzo da pagare per diventare adulti, è stato quasi ultimato.

Il gruppo al lavoro ha attinto a risorse personali (leggi: lavori estivi) per pagare il necessario e rendere Mio Fratello un prodotto professionale, ma manca ncora qualcosa (più di ‘qualcosa’) per i lavori di postproduzione e distribuzione. Matteo de Sabbata e Guido Filacorda hanno quindi lanciato una campagna di crowdfunding online (su www.produzionidalbasso.com) per raggiungere diversi ‘step’ successivi, che vanno dall’acquisto dei diritti delle musiche all’iscrizione ai migliori festival.

A una settimana dalla fine della campagna, sono stati raccolti circa 3500 euro (da un’ottantina di ‘sostenitori’) sui 5 mila necessari per raggiungere quello che gli ideatori considerano il ‘top’: “Abbiamo già alcuni contratti di collaborazione per portare il nostro film lontano, ma manca l’ultimo sforzo!” - è la richiesta online del team che ha già ottenuto la collaborazione di diverse realtà, regionali e non: il laboratorio multimediale Digital Storytelling Lab di Udine, il BL2 store di Gorizia, il Club Alpinistico Triestino, l’associazione Il mondo che verrà di Magnano in Riviera e la società romana di effetti sonori New Digital Film Sound.



I 3.500 euro raggiunti non sono sufficienti per far ‘camminare sulle sue gambe’ il corto, ossia per distribuirlo a festival regionali, nazionali e magari internazionali con tanto di colonna sonora. Quello che manca sembra poco, ma è tantissimo per una produzione indipendente che cerca produttori tra amici e appassionati di cinema: un piccolo contributo da parte di tanti potrebbe aiutare a realizzare un piccolo-grande sogno.