Un fiume di note a Gemona

Questa sera alle 20.45 sul sagrato del Duomo di Gemona - con replica alla stessa ora, domani, al Chiostro di San Giacomo a Polcenigo - si terrà l’atteso concerto con il violinista Lucio Degani de “I solisti veneti”, accompagnato dal talentuoso pianista Ferdinando Mussutto e dalla giovane, ma già affermata, violinista Antonella Defrenza.



Si tratta di una preziosa occasione - spaziando tra musiche di Charles-Auguste de Beriot, Heandel-Halvorsen, Dmitry Shostakovich, Pablo De Sarasate e non solo - per apprezzare ancora una volta il tocco inconfondibile e istrionico di un violinista pressoché perfetto, dotato di tecnica insuperabile e di raro carisma, che vanta una pluriennale carriera internazionale. Il tutto, nella cornice mozzafiato del Duomo di Gemona de Friuli, ricostruito dopo il sisma del 1976 e la cui facciata è stata mirabilmente restaurata lo scorso anno.



Il concerto si inserisce nella serie di 10 appuntamenti, che si concluderà il 26 settembre a Polcenigo, inseriti nel cartellone della rassegna di musica itinerante “Un fiume di note” la quale - con incursioni ad Aquileia, oltre che Gemona, Cividale e Sacile - attraversa alcuni tra i siti di maggior pregio della nostra regione.Curata da Dory Deriu Frasson e Davide Fregona, la kermesse è realizzata dal Comune di Polcenigo sotto l’egida di Piano Fvg e del Distretto Culturale del Friuli Venezia Giulia grazie al sostegno e al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli, Itas Mutua Assicurazione, BCC Pordenonese e Monsile, dei Comuni di Aquileia, Gemona, Sacile e alla collaborazione di Mittelfest 2020.“È un onore per Gemona - afferma l’assessore alla cultura- entrare a far parte di questo distretto culturale e ospitare un evento così importante nella suggestiva cornice del Duomo: investire in cultura significa investire nelle eccellenze del territorio e fare rete tra le diverse realtà della nostra Regione che si impegnano affinché la musica, le arti e i nostri siti di interesse storico, artistico e paesaggistico siano sempre più da considerare un fattore determinante nel rilancio della nostra economia, oltre che rappresentare il fondamentale bagaglio di valori sui quali si basa la nostra identità”.