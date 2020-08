Un fiume di note alle Risorgive del Gorgazzo

Dopo una serie di fortunati appuntamenti tra Polcenigo e altri storici borghi e località della regione come Aquileia, Gemona e Sacile, riprendono gli appuntamenti con il cartellone di “Un fiume di note”, la rassegna musicale itinerante curata da Dory Deriu Frasson e Davide Fregona - realizzata dal Comune di Polcenigo sotto l’egida di Piano FVG e Il Distretto Culturale del Friuli Venezia Giulia con il sostegno della Regione e Fondazione Friuli – che proseguirà con ulteriori, cinque concerti fino al prossimo 26 settembre.



La magia dell’acqua e le sue leggende che si tramutano in suggestive evocazioni musicali, si rinnova domenica 30 agosto con un evento dal fascino tutto particolare quando alle Risorgive del Gorgazzo, a Polcenigo, si esibirà il M° Roberto Fabbriciani, flautista e compositore riconosciuto internazionalmente tra i migliori interpreti dello strumento che, fin da giovanissimo, ha fatto parte delle orchestre del Maggio Musicale Fiorentino e della Scala di Milano e ha portato avanti collaborazioni artistiche d’eccezione, basti ricordare che Andrea Camilleri lo ha voluto come flauto accompagnatore in “Tiresia” e ha affiancato il M° Ennio Morricone in numerose sue produzioni musicali. Il programma del concerto “Mercurio a Polcenigo” – con doppia replica alle 17.30 e alle 18.30 - è tratto dal progetto discografico firmato da Fabbriciani “Alchemies” (ed. Brilliant), dedicato ai quattro elementi “Mercurio”, secondo gli antichi filosofi e “alchimisti”, rappresenta l’acqua, elemento in continuo divenire, capace di mescolarsi a tutte le cose. Un concerto per flauto solo dedicato all’antico e affascinante mistero dell’acqua. Particolarmente inusitata la location prescelta: Fabbriciani suonerà, infatti, a bordo di una zattera posizionata in mezzo alle acque della risorgiva, con il pubblico ad ascoltarlo dalla riva. Per l’occasione, anche l’esecuzione di una partitura che il musicista ha appositamente scritto per l’occasione ispirato proprio dal luogo del concerto. Se le condizioni meteo impedissero lo svolgimento del concerto, la performance sarà recuperata in una data di prossima comunicazione.



Evento d’eccezione anche per mercoledì 2 settembre a Palazzo Zaro a Polcenigo con un atteso concerto de “I Solisti Veneti” (ore 20.45), mentre domenica 6 settembre, ancora a Polcenigo concerto con l’Harmonie Brass del musicista friulano Diego Cal. Giovedì 10 settembre a Mittelfest (ore 19.00 Chiesa di S. Francesco) concerto della giovane e già affermata pianista Gala Chistiakova, una delle più talentuose protagoniste del Concorso pianistico internazionale PIANO FVG. Gran finale per “Un fiume di note” sabato 26 settembre a Sacile dove alle 19.00 a Palazzo Ragazzoni si esibirà la pianista russa Marija Andreevna.