Un fiume di note fa tappa a Polcenigo

Nuovo appuntamento con i concerti della quarta edizione di “Un Fiume di Note”, la rassegna musicale itinerante “site specific” che sta percorrendo nel corse dell’estate le più suggestive località regionali, curata da Dory Deriu Frasson e Davide Fregona, realizzata sotto l’egida del Distretto Culturale FVG il sostegno della Regione e Fondazione Friuli, con il Comune di Polcenigo capofila del progetto. In attesa della Sagra dei Thèst, è in programma domenica 29 agosto a Polcenigo (Piazza Plebiscito, alle 11.30) l’aperitivo-concerto con la formazione “I trombettissimi”, dell’Orchestra Tiepolo Brass diretta da Diego Cal, appuntamento musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio Pollini di Padova. Alle trombe Calogero Contino, Giacomo Zorzetto, Diego Zamboni, Enrico Mattea, Roberto Del Ben ed Emanuele Resini su musiche di George Friedrich Haendel, Leroy Enderson, Eric Ewazen, Piazzolla. Questa ensemble di sei giovani trombettisti è tutta formata da studenti emergenti della classe di tromba o neo diplomati del Conservatorio Cpadovano, in arrivo dal Friuli, dal Veneto, da Piemonte e Sicilia: sono le note delle loro trombe che ci guideranno verso l’appuntamento della Sagra del Thèst di Polcenigo di domenica 5 settembre.