Un friulano in gara per il Concertone del Primo maggio a Roma

“È accaduto! Siamo tra i 150 selezionati da #1MNEXT2022 per il concertone del Primo Maggio a Roma. Ora, sono l'unico udinese e l'unico friulano in gara. Se siamo riusciti a finire su Propaganda Live per i balconi di Natale riusciremo ad andare al concertone! Daje”.



Così, tra lo stupito e l'entusiasta, il giovane cantante udinese Mattia Cilio annuncia la sua partecipazione al contest del concerto romano del Primo Maggio e dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, società organizzatrice dell’evento promosso da Cgil, Cisl e Uil. E, ora, tutto il Friuli sogna di vederlo a Roma.



Mattia, casse 1986, "cantante per passione e promotore finanziario per professione" è uno dei primi artisti friulani distribuiti da The Artist Garage, la prima piattaforma digitale di questo tipo nata in Italia grazie a SimulArte e dedicata al settore musicale e discografico.



Il contest verso Roma

"Siamo emozionati e allo stesso tempo orgogliosi – commenta il presidente di SimulArte,– che un nostro artista, unico in tutto il Friuli Venezia Giulia, sia stato pre-selezionato tra i 150 giovani artisti, su più di mille progetti presentati, al contest che, speriamo, lo porterà ad esibirsi su uno dei più grandi palcoscenici italiani"., in cui attraverso la sua musica e le sue parole raccontava il distanziamento sociale reso obbligatorio dallo scoppio della pandemia. Ed è diconcepito proprio nel 2020. La sua è una scrittura che dal rap sconfina nel cantautorato, mantenendo un substrato dall'anima funky. Il suo stile, ricorda Jovanotti e attinge dalla scena rap degli anni '90. Ad agevolarlo anche un timbro vocale caldo e un concepimento sonoro in grado di rendere immediatamente riconoscibili e attuali i suoi brani.Fino al 31 marzo, gli artisti pre-selezionati, tra cui quindi Cilio, potranno essere votati sul sito web 1mnext.primomaggio.net. Il voto del pubblico della rete sarà sommato a quello di una giuria di qualità composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Anna Rampinelli (A&R Manager Warner Music Italy), Claudio Cabona (Rockol), Lucia Stacchiotti (iCompany), Barbara Pierro (Cgil), Nicola Di Grigoli (Cisl) e Francesco Melis (Uil).La valutazione finale del singolo artista sarà stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del web con quello della giuria di qualità. La giuria popolare web inciderà per il 25% della valutazione finale e la Giuria di Qualità avrà invece peso pari al 75%.Entro il 5 aprile 2022 verranno poi pubblicati i voti e saranno ufficialmente annunciati i nomi di almeno 10 artisti finalisti. Le modalità di svolgimento della fase finale saranno annunciate in un secondo momento e la giuria di qualità avrà il compito, nella fase finale, di scegliere i 3 artisti vincitori che si esibiranno durante il Concerto del Primo Maggio 2022. Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il “Concertone”.Qui i link per restare aggiornati