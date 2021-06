Un giardino a Cordenons con Ortoteatro

Teatralmente è nuovamente pronta a ricominciare, questa volta in versione speciale nello splendido spazio della rassegna estiva 2021 denominato “Un giardino a Cordenons” a cura di comune di Cordenons e Ortoteatro



Il tutto con il prezioso sostegno dell’amministrazione comunale e sempre con la collaborazione dei partner di EtaBeta Teatro, UTEA, Pro Villa d’Arco, Ciavedal, Ortoteatro e Pro Cordenons.



Appuntamento mercoledì 16 giugno, alle 21, al Giardino del Centro Culturale Aldo Moro - via Traversagna 4 a Cordenons. Protagonista dello spettacolo 'Le badanti' di Rita Siligato la Compagnia Teatro Incontro di Trieste, regia “Collettivo Dispersivo” del Teatro Incontro.



Angela, Angela, Angela, Angela... una serie di badanti che paiono tutte uguali, ma ciascuna ha la sua storia, il suo carattere, il suo modo di fare e le sue fissazioni. La vita di Silvano è una ripetizione continua di abitudini, dal caffè della mattina al sonnellino dopo pranzo. I dialoghi con la badante danno ritmo alle sue giornate, tra risate e arrabbiature. La badante o le badanti? Chi sono e quanto spesso cambiano? Un padre, un figlio e una badante polifonica per un brillante atto unico.



Il divertimento è garantito. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti.