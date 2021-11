La stagione di "Teatro a Leggio", la rassegna organizzata dall'Associazione Amici della Contrada, prosegue il 15 novembre alle 17.30 con la commedia dolce e intima di Neil Simon “Un giardino di aranci fatto in casa” con la regia di Daniela Gattorno e il cast formato da Marzia Postogna, Enza De Rose e Valentino Pagliei.



"Questa commedia - racconta la regista Daniela Gattorno - è tra le meno rappresentate del celebre commediografo che qui indaga su un rapporto padre figlia non compiuto a causa della fuga del padre quando la ragazza era molto piccola. Nell'assolata California degli anni '70, grazie alla caparbietà di Libby, qui interpretata da Enza De Rose, ormai cresciuta, i due si ritrovano e con toni delicati dipanano oscuri tormenti e problemi di coscienza non risolti. A volte la spensierata gioventù prende la vita molto sul serio!". A dare voce al padre di Libby sarà Valentino Pagliei mentre Marzia Postogna sarà Steffy, l’amante del padre, apparentemente distratta e distante dalle preoccupazioni di Herb, si rivelerà invece sensibile e paziente, tanto da diventare la persona giusta per fare da tramite tra i due protagonisti, capace di ascoltare, accogliere e comprendere le ragioni e i dubbi di ciascuno.