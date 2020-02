Un grandissimo piano in una piccola sala

L scorso anno la disponibilità dei biglietti si è esaurita in un paio d’ore anche se ‘l’evento’ si ripete ormai da diversi anni al piccolo Teatro Bon di Colugna, scelto dal grande pianista Grigory Sokolov per iniziare il tour che poi lo porterà nei teatri più prestigiosi d’Europa. Una scelta che negli anni è diventata sempre più convinta da parte del grande maestro russo quando ha scoperto il grande impegno della Fondazione Luigi Bon verso i giovani e giovanissimi in ambito musicale. Venerdì 7, uno dei massimi pianisti di oggi, artista ammirato per la sua introspezione visionaria, la sua ipnotica spontaneità e la sua devozione senza compromessi alla musica - eseguita con un’intensità mistica, scaturita dalla profonda conoscenza delle opere nel suo vasto repertorio - sarà protagonista di un nuovo piano solo. Introdotto da Roberto Calabretto, presenterà musiche di Mozart e Schumann: lo stesso programma che poi girerà tutte le principali sale d’Europa.