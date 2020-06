Un mixtape per questi ‘tempi incerti’

Durante la quarantena, al tempo delle ‘canzoni dai balconi’, Giulio Pecorella ha realizzato il sogno di ogni Dj dai tempi del film L’odio: ha proposto il suo mix dalla terrazza di casa (“e pure in pigiama”, tanto per sdrammatizzare la citazione). Poche settimane dopo, il suo alias Dee Jay Park ha anticipato il classico mixtape estivo pubblicando l’omaggio a un rapper italiano dalla lunga carriera come produttore, che proprio nell’anno in cui lui nasceva, il 1994, pubblicava un classico dell’hip-hop italiano, SxM dei Sangue Misto.

Quello del Dj udinese ad Andrea Visani alias Deda è innanzitutto un omaggio sincero alla old school del rap italiano, realizzata – testualmente – “come sfogo dall’ansia dopo gli annunci di Conte”.

Devoti di sta roba che ci salva, realizzato un anno esatto dopo l’omaggio a un album-icona, Neffa e i messaggeri della dopa, è un ‘tribute mix’ e un atto di amore musicale verso un artista che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. In meno di 50 minuti, Dee Jay Park mette in mostra la sua arte del Djing riproponendo la carriera di Deda dagli Isola Posse all Stars agli album realizzati con (o nell’ombra di?) Neffa e Dj Gruff, mettendone in risalto il flow unico di tutte le strofe incise.

E riportando alcune della frasi entrate nella storia del rap tricolore, come quelle di Nella luce delle 00:06, che già nel ’98 parlava di “tempi incerti”, di “accordi per un’esistenza che è sospesa, per un finale che ovviamente è a sorpresa”. E se il “lieto fine è troncato a metà”, Dee Jay Park ha trovato il modo di unire quei solchi.