Un paese di successo da 100 anni

Il primo documento è del 1920, quando nella ‘città dei cori’ si tenne il primo concerto della Società filarmonica rudese Libertas: l’inizio di una lunga storia che porta fino al Coro Polifonico di Ruda, una delle realtà più importanti non solo della regione, ma d’Italia, apprezzato e premiato a livello internazionale, abituato a tour all’estero e premi prestigiosi.

Per raccontare una solida realtà dalle radici, ma anche un mondo che cambia, Pier Paolo Gratton – uno dei ‘giovani’ che negli Anni ‘70 contribuì a rivoluzionare il coro – ha scritto Il sogno e l’illusione. Cento anni di storia del Coro Polifonico di Ruda (edito da Forum). Un volume completo, con tante foto ed elenchi di coristi, direttori, album, concerti e premi, con prefazione di Alessio Screm, che il 30 novembre sarà presentato a Udine, in Sala Ajace.



EREDITA’ ASBURGICA

COMPETIZIONI

LE DIREZIONI

IL FUTURO

- Nelle 300 pagine, Gratton spiega anche perché la coralità si sia sviluppata proprio a Ruda e non in altre località, pur parte di quella ‘Contea principesca’ che fino al 1918 era nell’Impero austroungarico, sempre attento alla musica fin dalle scuole. “In ogni paese trovi una banda, ma non un coro. Credo che il merito qui sia da attribuire a personaggi come Ezio Stabile e Alfonso Mosettig, grandi appassionati di musica corale che insegnavano il canto ai bambini, già in epoca fascista. La passione si è ancorata grazie a maestri che non erano semplici dilettanti come altrove, ed è proseguita dal secondo dopoguerra con il coro Costanza e Concordia, da cui tutto è partito. La scelta è stata subito quella di ampliare il repertorio: non villotte e canti di montagna, come nel 99,99% dei cori, ma polifonia, puntando in grande e partecipando già nel 1953 al Concorso di Arezzo”.- Negli anni ‘70, un gruppo di giovani del paese decide che è arrivato il momento del salto di qualità e di portare il coro a competere a livello nazionale. Il risultato è un lungo elenco di premi ed inviti di prestigio: come quello dal Vaticano, che ha chiamato il Polifonico ad esibirsi domenica 14 nella Chiesa di S. Ignazio di Loyola, a Roma vicino al Pantheon, per presentare l’ultimo progetto La musica dei cieli. “Abbiamo capito subito che per competere a certi livelli bisognava aprirsi a nuove esperienze e far diventare regionale un coro di paese: ci siamo riusciti, ma non tutti i coristi sono di Ruda. Oggi siamo una trentina, ma causa Covid e le dimensioni della sale prove, cantiamo in 22. I premi sono tantissimi: tra i più importanti le Olimpiadi corali a Graz e in Cina, con 300-400 gruppi da tutto il mondo, o il concorso di Vienna dedicato a Schubert, cantando in tedesco! Però, mi chiedo come mai ma in tutti questi anni ai concorsi internazionali abbiamo incontrato pochissimi altri cori italiani: poca voglia di mettersi in discussione?”.- Un’altra particolarità del Polifonico, da tempo, è l’attuale direzione femminile, quasi un unicum. “A Ruda abbiamo sempre avuto solo cori maschili, ma prima c’è stata anche la direzione di Gianna Visentin, negli Anni ‘80. Orlando Dipiazza è stato fondamentale nei ‘60 perché portò a Ruda una ventata nuova e il coro passò da ‘popolare’ a polifonico, mentre il successo internazionale arrivò nei ‘70 con Mario Sofianopulo e ora sotto la direzione di Fabiana Noro. Proprio l’idea di un coro virile guidato da una donna ha ispirato anche un film, Resina: la colonna sonora, scritta da Luca Ciut, era stata selezionata per i Globi d’oro!”.- Se l’elenco completo conta 300 coristi ‘per difetto’, il presente appare un po’ più cupo di quanto la storia piena di successi faccia immaginare e spiega il titolo: Il sogno e l’illusione. “Negli anni ‘60 i coristi erano tutti di Ruda, poi abbiamo iniziato a cercare sempre più lontano, attingendo a un bacino regionale più ampio. Oggi quelli ‘di casa’ sono solo 7: forse i giovani hanno tante opportunità e il coro non è più una chance di sperimentare, fare esperienze e girare il mondo. C’è poca disponibilità a fare 3-4 prove la settimana, lavorare duro, far sacrifici, imparare a leggere la musica: è l’unico rammarico e per questo siamo costretti a cercare una base culturale più elevata, al di là della passione, nei conservatori”.