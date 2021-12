Un patto per la formazione musicale dei giovani

Un accordo triennale a sostegno della formazione e delle attività di divulgazione e produzione musicale sul territorio, a vantaggio delle giovani generazioni: questo l’oggetto della Convenzione siglata fra il Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste e l'Associazione Società dei Concerti Trieste. Sono intervenuti per l’occasione il Presidente del Conservatorio Avv. Lorenzo Capaldo, il Presidente della Società dei Concerti Avv. Piero Lugnani, il Direttore del Conservatorio Tartini Prof. Sandro Torlontano ed ancora, per la Società dei Concerti, il Vice Presidente Avv. Andrea Lugnani e il nuovo Direttore artistico M° Marco Seco.



Oggetto della Convenzione sarà la reciproca cooperazione, fra il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste e l'Associazione Società dei Concerti Trieste, nell'ambito relativo alla formazione e divulgazione musicale sul territorio, allo scopo di ampliare e qualificare il bacino di utenza delle attività musicali, e con l’obiettivo di offrire al più ampio numero di giovani un’offerta musicale di alto livello. Le due istituzioni potranno inoltre collaborare per la formulazione di progetti legati all’allestimento di concerti e performance artistiche (eventi, spettacoli, incontri, etc.), capaci di incentivare l'impegno e l’interesse degli allievi coinvolti.



«Il rinnovo della convenzione con la Società dei Concerti è motivo di grande soddisfazione per Il Conservatorio - hanno dichiarato il Presidente del Conservatorio Lorenzo Capaldo e il Direttore Sandro Torlontano - Si tratta di una virtuosa sinergia con un sodalizio di grande prestigio che, da un lato, rappresenta uno straordinario volano di crescita professionale per i nostri studenti, dall'altro attesta l'apprezzamento della società civile dell'alto livello della nostra offerta formativa. Ringraziamo quindi i vertici della Società dei Concerti nelle persone degli Avv. Piero e Andrea Lugnani e del direttore artistico M° Marco Seco per il ricco ventaglio di opportunità messe a disposizione dei giovani talenti del Tartini».«La Società dei Concerti Trieste - dichiara il Presidente Piero Lugnani - è felice di confermare oggi il rapporto consolidatosi nel tempo con una prestigiosa Istituzione quale è il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, i cui meriti didattici sono internazionalmente riconosciuti. Guardando al futuro esso costituisce per la Società dei Concerti occasione di rinnovato entusiasmo nella progettazione delle attività di produzione e divulgazione musicale che non può prescindere da uno stretto rapporto con le giovani generazioni di musicisti, linfa vitale propulsiva ed attrattiva per una fruizione della Musica ancor più partecipata".