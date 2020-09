Un pomeriggio al Bon di Colugna

Venerdì 4 settembre, dalle 17.00 alle 19.00, la Città dell’Arte e della Musica apre le sue porte per accogliere bambini e ragazzi, curiosi di conoscere più da vicino tutti gli strumenti musicali. Saranno gli insegnanti della Fondazione Luigi Bon a mostrare e raccontare questo affascinante mondo, con tutte le sue particolarità e caratteristiche, fornendo anche spiegazioni più tecniche per illustrare al meglio l’essenza dello strumento.

La musica, durante il lockdown, ci ha dimostrato quanto si possa essere uniti anche a distanza e ora, in un momento che continua a essere così complicato, avvicinarsi a essa diventa la giusta opportunità per guardare avanti e vivere con intensità le proprie emozioni.

Un pomeriggio al Bon è l’occasione per scoprirlo, immergendosi tra tutti gli strumenti di questa Città: pianoforte, violino, violoncello, flauto traverso, clarinetto, corno, tromba, sassofono, fagotto, chitarra classica e moderna, basso elettrico, batteria.

Tra le aule della Città dell’Arte e della Musica sarà quindi possibile conoscere tutto questo in un solo giorno, ovviamente seguendo le nuove modalità d’accesso, che permetteranno di fare nuove esperienze in totale sicurezza.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a didattica@fondazionebon.com.

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 e sabato dalle 9.30 alle 12.00, oltre che contattabile allo 0432 543049.