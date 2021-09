Un pomeriggio al Bon di Colugna

La Città dell’Arte e della Musica è pronta ad accogliere, sabato 18 settembre 2021 dalle 15:30 alle 17:30, tutti i bambini e i ragazzi, che vogliano provare a suonare uno strumento. Quale occasione migliore, se non trascorrere un pomeriggio alla Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco, per avvicinarsi e scoprire il mondo degli strumenti musicali, accompagnati in quest’esperienza dagli insegnanti stessi, che avranno il piacere di far sentire e far provare il pianoforte, il violino, il violoncello, il flauto traverso, il clarinetto, il corno, il contrabbasso, la tromba, il sassofono, la chitarra classica e moderna, il basso elettrico e la batteria.



Questi sono i corsi strumentali, che per l’anno scolastico 2021/2022, la Fondazione propone agli allievi in un percorso di didattico curato da docenti, non solo musicisti in carriera, ma esperti didatti nella formazione musicale.



Per informazioni è possibile scrivere a didattica@fondazionebon.com o chiamare allo 0432 543049, inoltre la Fondazione risponde anche via WhatsApp al numero 327 6229549.

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 e sabato dalle 9.30 alle 12.00.