Un viaggio tra le epoche a due direzioni

L’ospite internazionale più atteso di ‘Carniarmonie’, Richard Galliano, mercoledì 7 a Forni Avoltri (Sala Cinema) si presenta con un progetto condiviso, Galliano rencontre Mercelli. Il genio della fisarmonica, in grado di spaziare senza rivali in tutti i campi, dalla classica al jazz, attraverso i più variegati lidi di world music e contemporanea, presenterà un programma che va dal Barocco al tango e con composizioni originali. Con lui, per un viaggio tra le epoche e a due direzioni, Massimo Mercelli, il flautista che vanta le più importanti collaborazioni coi maggiori compositori di oggi, da Penderecki a Glass, Nyman, da Bacalov a Morricone, allo stesso Galliano.