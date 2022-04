Un video sul Livenza celebra il jazz , l'ambiente e aiuta l'Ucraina

Ricorre sabato 30 aprile l’International jazz day, che prevede iniziative in tutta Italia. Il Circolo Controtempo, associazione punto di riferimento per l’offerta di grande jazz in tutto il Friuli Venezia Giulia, festeggerà con un video che unisce al talento di due grandi artisti la bellezza del territorio del Livenza e sposa la causa umanitaria degli aiuti all’Ucraina organizzati dalla Croce Rossa italiana.



Ideato e realizzato da Luca d’Agostino - Slou Società Cooperativa, il video, con post-produzione audio curata da Stefano Amerio, è stato girato nel parco di palazzo Ragazzoni, a Sacile: su un piccolo ponte di legno, sospeso sulle acque del Livenza, la violinista biellese Anais Drago e il contrabbassista friulano Alessandro Turchet, immersi nel verde e nella quiete, eseguono “African Flower” di Duke Ellington e una loro libera improvvisazione.



Un piccolo ma intenso concerto a “basso impatto” ambientale e acustico, com’è nella filosofia della cooperativa Slou e di Connessioni-Circolo Mario Fain, che partecipano alla realizzazione del video: un omaggio a Sacile, città dove si tengono alcuni fra gli eventi di punta della programmazione di Controtempo (da 18 anni il festival Il volo del jazz nel teatro Zancanaro e da 10 la rassegna Piano jazz nel tempio del pianismo internazionale, la Fazioli concert hall) e Polcenigo.



È infatti nel bellissimo borgo pedemontano che dall’anno scorso, insieme a Connessioni, Controtempo organizza anche Jazz-River, rassegna che sposa il jazz a momenti “green”. Sacile e Polcenigo, dunque, due luoghi uniti idealmente dal fiume, il Livenza, che si rivela silenzioso e affascinante co-protagonista del video. Senza dimenticare uno dei punti cardine dell’International jazz day, che nasce per unire in un abbraccio senza confini musicisti e popoli di ogni nazione: un inno alla convivenza e alla pace. Per questo chi fruirà del video (che sarà visibile sui canali social e YouTube di Controtempo e di Slou), è invitato quest’anno, con un pensiero speciale ai musicisti ucraini, a effettuare una donazione alla Croce Rossa Italiana, attraverso l’apposito link che rimanda all’emergenza Ucraina: https://dona.cri.it/emergenzaucraina/~mia-donazione?_cv=1