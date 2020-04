Un voucher per lo spettacolo annullato

Voucher per 'rimborsare' i biglietti degli spettacoli annullati a causa dell'emergenza Coronavirus. E' quanto prevedono le disposizioni del D.L. 17.3.2020, articolo 88 per i possessori di biglietti non utilizzati che, quindi, potranno chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto (16 aprile 2020), di sostituirli con voucher di pari importo.



Il Css ha inviato una comunicazione agli spettatori per orientarsi e chiedere il voucher.



"Gentili spettatori e amici di Teatro Contatto,

desideriamo innanzitutto ringraziarvi con affetto per i numerosi messaggi di solidarietà che ci state inviando e vi siamo grati per la vostra partecipazione attiva e generosa al progetto #iosonoMecenate #iorestoacasa con..., anche a nome degli Artisti che stanno intervenendo in streaming sulla nostra pagina Facebook e in differita sul sito CSS.



In queste giornate così difficili per tutti, il vostro sostegno ci dà energia per guardare con fiducia e speranza al futuro. Speriamo di potervi presto ritrovare nei nostri Teatri Palamostre e S. Giorgio a Udine e alle Residenze di Villa Manin, per condividere la nostra comune passione per il teatro e l’arte.



Desideriamo inoltre ringraziarvi per la pazienza nell'attesa di ricevere chiarimenti rispetto all'annullamento degli spettacoli programmati nella Stagione Contatto 38 e nella Stagione Contatto TIG in famiglia. Contiamo di recuperare il maggior numero possibile degli spettacoli cancellati nel corso della prossima Stagione 2020/2021 di Teatro Contatto.Ad oggi, le disposizioni del D.L. 17.3.2020, articolo 88, prevedono che i possessori di biglietti non utilizzati a causa della chiusura dei Teatri, provvedimenti disposti per contrastare la diffusione del COVID 19, potranno chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto (16 aprile 2020), di sostituirli con voucher di pari importo.Chi vuole avvalersi di tale opportunità, può inviare una email al nostro indirizzo biglietteria@cssudine.it con allegate le scansioni o le foto ben visibili dei biglietti da sostituire, anche quelli relativi alle Contatto Card, o delle ricevute di pagamento di acquisti effettuati online su www.vivaticket.it.Vi preghiamo di indicare con chiarezza i vostri dati: nome, cognome e numero di telefono.La biglietteria del CSS, entro il 16 maggio 2020, provvederà ad emettere i voucher (di pari importo dei titoli d’acquisto), da utilizzare entro un anno dalla data di emissione e, quindi, nel corso di tutta la prossima Stagione Teatro Contatto e Contatto TIG in famiglia 2020/2021.Come potrete immaginare, tale disposizione governativa è passibile di aggiornamenti ai quali naturalmente saremo tenuti ad attenerci. Si tratta di un’eventualità decisamente comprensibile, considerata la condizione di emergenza straordinaria nella quale tutte le imprese si trovano oggi ad operare.Vi ricordiamo che per ulteriori informazioni o chiarimenti potete scrivere all'indirizzo della biglietteria del CSS biglietteria@cssudine.it, la nostra incaricata Anna Maria Amato risponderà a tutti nel più breve tempo possibile.Grazie ancora e speriamo di poterci rincontrare molto presto.La Direzione del CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia".