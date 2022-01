Una favola ecologista al cinema

La favola ecologista di Louis Garrel 'La Croisade - La Crociata' arriva all'Ariston di Trieste.

Il film di Louis Garrel, apologo ecologista tratto dall’ultima sceneggiatura di Jean-Claude Carrière, interpretato dallo stesso Garrel con Laetitia Casta e Joseph Engel, sarà in programma in prima visione e in versione originale sottotitolata al cinema Ariston, con doppia proiezione martedì 11 gennaio alle ore 17.00 e 21.00. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes nella selezione ecologista dedicata al tema dei cambiamenti climatici 'Le Cinéma pour le Climat'.



Abel, Marianne e il loro figlio tredicenne Joseph vivono insieme a Parigi. La loro esistenza quotidiana viene sconvolta quando Abel e Marianne scoprono che Joseph ha venduto di nascosto oggetti di valore dalla casa di famiglia per finanziare un misterioso progetto ecologico che lui e i suoi amici hanno in Africa. Stanno per salvare il pianeta…