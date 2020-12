Una fuga ‘pop’ dalla schizofrenia di questo 2020

Nel 2019 aveva pubblicato il suo primo album, Ho molti follower, giocato sul filo tra cantautorato ironico e tentazioni pop. Professore, cantautore e ‘rabdomante’ della felicità, l’udinese Claudio Melchior continua la sua personale ricerca nel mondo della creazione artistica e della musica, trovando nuovi modi - non omologati - per raccontare storie che parlino della vita, del senso delle cose e anche di questi tempi difficili.

Schivare la pioggia è il primo singolo dal nuovo album in uscita nel 2021: una canzone seria, densa, a tratti anche dura, senza ritornello e dalle atmosfere diverse da quelle ironiche e leggere dell’album precedente. Una lunga ‘fuga’ musicale e concettuale: soprattutto, una descrizione disperata della vita, che è “solo un respiro”, passata a “rincorrere il tempo” e a “schivare la pioggia, il dolore, le note stonate, le emozioni e l’amore”.

Impreziosita dalle batterie di Matteo Dainese e dai violini di Lucia Violetta Gasti, Schivare la pioggia abbandona gli arrangiamenti del primo album, caratterizzati attrezzature elettroniche vintage che strizzavano l’occhio agli Anni ‘80, a favore di un suono più genuinamente pop. La nuova produzione – sempre per New Model Label - cerca un approdo solido che sappia mantenere l’equilibrio tra passato e presente, tra elettronica e nuovo cantautorato indie pop, lungo un asse che da Morgan e i Bluvertigo va all’indietro fino a Garbo (e quindi a David Sylvian, David Bowie e tanta new wave), ma con la necessità di raccontare la nuova realtà che ci circonda, con le radici affondate nella schizofrenia di questo 2020.