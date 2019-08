Una sera d'estate dedicata alla musica strumentale e vocale, quella di lunedì 12 agosto ‘19 nell'incantevole Chiesa della Madonna della Tavella a Plaino, che andrà ad anticipare la Celebrazione dell’Assunta, festa della comunità e delle parrocchie di Plaino-Pagnacco. Alle 20.45, brillante interprete sarà l'Accademia d'Archi Arrigoni, diretta dal M° Domenico Mason, insieme alla soprano Giulia Della Peruta, per un concerto dedicato a due ineguagliabili compositori: Antonio Vivaldi e Luigi Boccherini. Un programma che dai concerti vivaldiani per archi e basso continuo, uno in sol minore e l'altro in la maggiore, sfocia nello Stabat Mater del compositore toscano, nota sequenza di undici quadri, i cui versi sono attribuiti a Jacopone da Toni.

L'appuntamento, ad ingresso libero e gratuito, è realizzato dalla Fondazione Luigi Bon in collaborazione con il Comune di Pagnacco e le Parrocchie di Plaino-Pagnacco, unita al sostegno della Regione Fvg e del Mibac.



GIULIA DELLA PERUTA dopo il diploma presso il Conservatorio di Udine, nel 2009 ha frequentato in Germania la Opernschule della Musikhochschule di Mannheim sotto la guida della regista Jutta Gleue e dal 2009 studia con il soprano Alessandra Gavazzeni a Bergamo. Ha debuttato in ruoli come Eugenia ne “Il filoso di campagna” di Galuppi, Susanna ne “Le nozze di Figaro”, la Regina della Notte in “Die Zauberflöte” e M.me Herz ne “L’impresario teatrale” di Mozart, Violetta ne “La Traviata”, Gilda in “Rigoletto”, Luisa in “Luisa Miller” di Verdi, Sylviane ne “La vedova allegra” di Lehar, Ortensia in “Mirandolina” di Martinu, Adele in “Die Fledermaus” di Strauss, Elvira ne “L’Italiana in Agleri” di rossini, esibendosi nei maggiori teatri italiani come La Fenice di Venezia, il Teatro Massimo di Palermo, il Dal Verme di Milano, Il Petruzzelli di Bari, il Teatro Regio di Torino, Teatro Verdi di Pisa e al Teatro Sociale di Rovigo, al Teatro Verdi di Trieste e ha collaborato con prestigiosi musicisti come il M° Leo Nucci, M° Donato Renzetti, il M° John Axelrod, la Fondazione Pavarotti.



ACCADEMIA D’ARCHI ARRIGONI Nasce nel 2009 e si rivolge ai giovanissimi talenti nell’ambito della musica da camera e di quella orchestrale. L’Orchestra Giovanile annovera, al suo interno, la presenza di diversi vincitori di Concorsi violinistici nazionali e internazionali, fra i quali il Concorso di Vittorio Veneto, il I Premio assoluto all'International Music Competition ‘P. Spincich’ di Trieste e diversi altri. Vanta la collaborazione con rinomati artisti, quali L. Vignali, S. Rava, E. Bronzi, S. Briatore, V. Mendelssohn, S. Makarova, P. Vernikov e N. Gutman. Spaziando dal barocco, alla musica contemporanea edita ed inedita, dal jazz alla musica leggera e perfino al tango, ha stretto collaborazioni anche con B. Cesselli, Z. Kaucic e A. Balanescu, T. Hadley solo per citarne alcuni. È del luglio 2014 l’uscita di un CD allegato alla rivista Amadeus con musiche inedite di Federigo Fiorillo. Nel novembre 2015 ha partecipato a diverse tournée con il CIDIM esibendosi sia a Roma che nella Città del Vaticano in un concerto privato a favore del papa emerito Benedetto XVI. Ha inoltre partecipato al Progetto Suono italiano 2017 - Friuli in Musica, promosso dal CIDIM e dalla Fondazione Friuli. L’accademia è promotrice del Concorso Internazionale ‘Il Piccolo Violino Magico’. Sono diretti dal loro docente musica da camera e orchestrale, il M° Domenico Mason.