Una serata con Il piccolo festival dell'animazione

Il piccolo festival dell'animazione organizzato dall'associazione Viva Comix, fa nuovamente tappa a Trieste, al Cinema Ariston, mercoledì 29 dicembre alle 20.30 per un imperdibile appuntamento di fine anno con i cortometraggi italiani e i vincitori della Main Competition, delle Opere prime e della sezione Green Animation dell 14esima edizione del festival. Cortometraggi animati dalla natura poetica, che come sempre sorprendono e regalano grandi emozioni.

Tra i titoli in programma, il bellissimo “Hide” di Daniel Benjamin Gray, da poco nominato anche nella prima selezione per gli Oscar 2022, e “A Film About a Pudding” di Roel Van Beek, dedicato alla riflessione sull’ambiente. Molti i film italiani tra i quali si segnalano “Dreamland” di Gianluigi Toccafondo, con uno sfondo romano e una citazione di Pier Paolo Pasolini, e l’ultimo lavoro di Beatrice Pucci, “Dove il sasso cadrà” e di Marco Capellacci con Michele Bernardi “Metterò la zizzania nelle vostre case. Spazio anche agli autori del territorio, come Federica Pagnucco con “Cappuccetto senza paura”, Raffaello De Pol e Giulio Federico con “Il Flauto Magico” e Alessandra Quaroni, una delle autrici di “Lucerna” prodotto dal centro Sperimentale di Cinematografia di Torino. Nella selezione in programma, è presente anche il film vincitore del premio degli studenti nella sezione del PFA Animayoung, “Mulm” di Ratajczak,Trebeljahr.

Informazioni sul sito e sulla pagina facebook cinema.ariston.trieste