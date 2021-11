Una strategia per Trieste riflettori sull’Indo-Pacifico

Giovedì 2 dicembre, alle 18, si terrà presso il Kulturni dom di Gorizia, nell’ambito del ciclo di geopolitica “Una strategia per Trieste” un’interessante conferenza sull’Indo-Pacifico. All’incontro interverrà Francesca Manenti, senior analyst presso il Centro studi internazionali.



Negli ultimi due decenni, le convulse trasformazioni avvenute nel contesto internazionale hanno ridefinito la mappa geopolitica della regione compresa tra Oceano Indiano e Oceano Pacifico, creando un unico arco di nuove geometrie di interessi lungo il quale nuove sfide e opportunità si sono sovrapposte a crisi e tensioni pregresse. La competizione marittima, la lotta per la connettività delle infrastrutture regionali, il contrasto ai fattori di insicurezza (pirateria, migrazione irregolare, radicalizzazione e terrorismo) e i punti di nuova infiammabilità (competizione Cina – USA, rivalità regionali) sono ormai emersi come i paradigmi per la ridefinizione degli equilibri contemporanei nella macro-regione dell’Indo-Pacifico. La rapida ascesa della Cina e l’incremento della sua assertività sono stati senz’altro stimoli essenziali per la formulazione di questo nuovo assetto geopolitico, che ridisegna i confini della mappa concettuale asiatica e apre alla formazione di nuove alleanze allargate. Il rilancio della connettività regionale e la promozione della libertà di navigazione e del rispetto del diritto internazionale del mare sono diventate le due direttrici fondamentali della competizione geopolitica nell’area. La stipula di nuove alleanze pragmatiche ad architettura variabile non sta interessando più solo i tradizionali attori regionali. È divenuta fonte di attrazione anche per attori esterni, come l’Unione europea, che riconosce nell’area dell’Indo-Pacifico un teatro strategico per la definizione (o la ridefinizione) degli equilibri internazionali.



