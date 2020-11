Una via a Robert Miles a Fagagna e scatta la raccolta firme

25 anni fa, in un garage fra Fagagna e Majano, venne concepito ‘Children’, un brano talmente potente e innovativo che in soli 12 mesi portò il friulano Roberto Concina, in arte Robert Miles, nell’olimpo dei dj e compositori più ascoltati della terra.



La sua musica, considerata capostipite della cosiddetta 'dream dance music', invase le sale da ballo e i palinsesti delle emittenti radiofoniche in decine di Paesi, incantando e ammaliando generazioni differenti, dalle Americhe all’Asia orientale.



Proprio per ricordare Roberto Concina, scomparso ad Ibiza prematuramente il 9 maggio 2017, a soli 47 anni, dopo il suggerimento lanciato da Paolo Ermano, è scattata una raccolta firme su Change.org affinchè il comune di Fagagna celebri l'artista intitolandogli una via o una piazza del paese collinare. A lanciare la petizione online, questa volta, è stato Mauro Missana, direttore responsabile di Radio Onde Furlane (clicca qua per firmare).

Queste le motivazioni

Robert Miles è stato uno dei personaggi più influenti della musica pop degli anni novanta. Nato a Fleurier, in Svizzera, da due emigranti di origine italiana (uno Friulano carnico e l'altra campana), ha dominato le classifiche discografiche di tutto il mondo, nel 1996, prima con il successo planetario intitolato "Children", poi con l'album "Dreamland". Ha venduto decine di milioni di dischi, in tutto il mondo, creando un genere musicale inedito, la dream music. Curioso, ha girato il mondo, alla ricerca di suoni, in particolare in India, ma i suoi viaggi sono stati infiniti. Con coraggio, ha abbandonato il business musicale, per avvicinarsii alla ricerca di nuove sonorità. Ha collaborato con molti noti musicisti, tra cui i guru Trilok Gurtu e Robert Fripp, ma ha ricevuto interessamenti da nomi noti, come Madonna, Kylie Minogue, George Michael e molti altri. Dopo un'esperienza a Hollywood, la scelta di trasferirsi da Londra (Fagagna era ormai solo la meta delle vacanze) a Ibiza, dove mette in piedi tutta una serie di iniziative nel mondo del clubbing e della musica elettronica. E' stato l'unico italiano a vincere un un Brit Award, come miglior artista emergente a livello internazionale. Ma la sua carriera è stata contrassegnata da ricerca e passione. Fagagna, tenti di rendergli omaggio, con una via e con uno spazio museale interattivo , sulla falsariga di Graceland o simili. Ne gioveremmo tutti.