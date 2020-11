Una via dedicata a Robert Miles

Venticinque anni fa, in un garage fra Fagagna e Majano, venne concepito ‘Children’, un brano talmente potente e innovativo che in soli 12 mesi portò il friulano Roberto Concina, in arte Robert Miles, nell’olimpo dei dj e compositori più ascoltati della terra.



La sua musica, considerata capostipite della cosiddetta 'dream dance music', invase le sale da ballo e i palinsesti delle emittenti radiofoniche in decine di Paesi, incantando e ammaliando generazioni differenti, dalle Americhe all’Asia orientale.



'Children' divenne un successo planetario. Nel 1996 era in vetta nelle hit parade di mezzo globo: Italia, Stati Uniti, Australia, Belgio, Francia, Germania, Norvegia, Svizzera e ottimi piazzamenti negli altri paesi. Quasi 20 milioni le copie vendute tra il singolo e l’album Dreamland, tanto da far conquistare a Robert Miles addirittura un Brit Award e un World Music Award e svariati dichi d’oro e di platino in differenti paesi.



Proprio per ricordare, docente di economia dell’Università di Udine, ex consigliere comunale e grande appassionato di musica, invoca un giusto tributo a cinque lustri da questo anniversario."Concina è stato forse l'artista friulano più influente al mondo degli ultimi 40 anni. E' un autore che ha guardato avanti, non indietro nel tempo - ha premesso l'editorialista -. Eppure neanche una via, una piazza, una targa, nulla di nulla per ricordarlo. Se ci vogliamo continuare a dipingere come una regione moderna, proiettata al domani con le sue aziende di punta, ricordare chi un po' di futuro l'ha scritto sarebbe un gesto simbolico molto forte - ha spiegato Ermano -. Magari scegliendo un luogo importante. Per quanto il periodo richieda altre attenzione, a tre anni dalla scomparsa sarebbe ora di pensare a come rimediare".