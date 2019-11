Undicesima edizione di Fare Teatro a Scuola secondo Noi

Sabato 16 novembre il Teatro Nuovo Giovanni da Udine accoglierà una nuova edizione – l’11ima – di Fare Teatro a Scuola secondo Noi, iniziativa promossa dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e il Comune di Udine e con il riconoscimento dell’Ufficio scolastico regionale del MIUR. Una giornata di formazione, confronto e dialogo dedicata agli adulti – insegnanti ed educatori, operatori culturali e sociali, bibliotecari e artisti, ma anche genitori e familiari – che a vario titolo si occupano di infanzia e sono i primi mediatori e promotori di un avvicinamento dei più piccoli ai linguaggi artistici.



La giornata – con inizio alle ore 9.00 – sarà articolata al mattino in una tavola rotonda sul tema Abbandonarsi: l’arte di lasciare e lasciarsi andare alla quale parteciperanno Agnese Doria (critico teatrale per il collettivo Altre Velocità), Roberto Frabetti (autore, attore e regista, fondatore della compagnia La Baracca / Testoni Ragazzi di Bologna), Claudio Milani (attore e autore, Premio Eolo 2012) e Michele Rabbia (musicista e compositore). Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, i relatori condurranno una sessione di approfondimento teorico-pratico incentrato sui metodi e sugli strumenti per favorire la relazione tra i bambini e le arti sceniche. La partecipazione alle attività è gratuita ma è necessario iscriversi contattando l’ERT allo 0432.224214 oppure info@teatroescuola.it.



Dal 1988 l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia dedica attraverso le attività del teatroescuola una particolare attenzione al mondo della scuola, promuovendo l’incontro dell’infanzia con l’arte in ogni sua forma. Per ulteriori informazioni e per conoscere tutte le attività dell’ERT visitare il sito www.ertfvg.it.