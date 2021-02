Uno spot per i cinema del Fvg

Sarà uno spot a ricordare, con la giusta dose di simpatia e di leggerezza, che i cinema del Friuli Venezia Giulia non si sono arresi e non si arrenderanno! L’emergenza sanitaria ha interrotto, ormai da mesi, un preziosissimo rito sociale, non semplicemente un’abitudine collettiva, ma la ricca programmazione online del circuito #iorestoinSALA continua a tenerlo in vita. Non può certo sostituirlo, è ovvio, ma può compensare un vuoto. Un’assenza.



Da qui, appunto, nasce lo spot di #iorestoinSALA FVG diretto da Giulio Ladini, che racconta in modo sorridente il lavoro che continua ad essere svolto da parte dei cinema anche in questo difficile momento. Protagonista non poteva che essere il personale delle sale cinematografiche della regione - il cinema Ariston di Trieste, Cinemazero di Pordenone, il Kinemax di Gorizia/Monfalcone e il Visionario di Udine - che continuano a mettere la loro professionalità a servizio del pubblico!



I LINK PER VEDERE GLI SPOT:



Se andare al cinema significa prendere parte a un’esperienza fatta di tante piccole consuetudini spesso date per scontate (dalle scelta del film da vedere, alla fila in cassa per acquistare il biglietto o al bar per i pop corn, fino all’ingresso in sala, quando si spengono le luci e il proiettore inizia ad illuminare lo schermo), l’esperienza di #iorestoinSALA FVG sottolinea quanto sia importante resistere. Resistere assieme per ritornare, il prima possibile, a sognare assieme. Dentro un cinema.