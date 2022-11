Urlo di vittoria per Alboino a Hollywood!

L'urlo di Alboino sancisce un nuovo premio conquistato nella lontana California, a Hollywood, negli Stati Uniti. 'Langobardi - Alboino e Romans' si aggiudica il primo premio 'Best Feature Documentary' alla quinta edizione del festival cinematografico internazionale Indipendent Documentary Film Festival Legendary Doc che si è tenuto il 24 e 25 novembre.

"La storia longobarda, la storia di questo grande eroe e la storia del nostro territorio hanno di nuovo affascinato il pubblico americano e hanno consentito alla nostra produzione di portare a casa il 26esimo primo premio che, aggiunto alle 40 selezioni ufficiali, ci porta a un totale di ben 66 riconoscimenti internazionali!", commenta Matteo Grudina, presidente di Invicti Lupi.

"Una grande soddisfazione per il nostro docufilm, che premia tutti gli sforzi attuati per realizzare un importante documentario con poche risorse a disposizione. Speriamo in futuro di poter ricevere maggiori finanziamenti così da realizzare e produrre progetti ancora più grandi e che daranno visibilità e valorizzazione al nostro territorio e alla nostra storia".

