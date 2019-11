Uto Ughi e Andrea Griminelli in concerto con I Solisti Veneti

Saranno Uto Ughi e Andrea Griminelli in concerto a inaugurare sabato 23 alle 20.45 il cartellone di Musica e balletto della stagione artistica 2019/2020 del Teatro Verdi di Gorizia. Ad accompagnarli saranno I Solisti Veneti (12 elementi), in una produzione International Music and Arts. Un’occasione preziosa per ascoltare dal vivo i due grandi musicisti e per deliziarsi dei timbri unici dei pregiati strumenti che da sempre li accompagnano: i rinomati violini Stradivari e Guarneri del Gesù del Maestro Ughi e i flauti d’oro del Maestro Griminelli, costruiti appositamente per lui. In scaletta ci saranno le immaginifiche opere vivaldiane: dai concerti dell’opera 10, prima raccolta di pezzi per flauto e orchestra del compositore veneziano, un’opera che illustra la forza della natura (“La tempesta di mare”), la furtività e il mistero (“La notte”) e l’onomatopea dei canti d’uccello (“Il cardellino”), fino al vigore e alle atmosfere delle celeberrime “Quattro stagioni”. Il Botteghino del Teatro, in Corso Italia (tel. 0481/383602), è aperto da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30, sempre con chiusura nei festivi. I biglietti sono in vendita anche sul circuito VivaTicket.



La prolusione allo spettacolo sarà proposta venerdì 22 alle 18 da Vanni Feresin dell’Università della Terza età, nell’ambito del ciclo Incontri al Verdi. L’iniziativa sarà a ingresso libero e si svolgerà nel ridotto Francesco Macedonio del Teatro.