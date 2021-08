Valcellina in Musica fa tappa a Claut

Fa tappa a Claut con il concerto di venerdì 20 agosto alle ore 18.00 nella Sala Convegni del Comune, la Rassegna Valcellina in Musica 2021 XII edizione organizzata dall’Associazione Musicale Fadiesis, in collaborazione e con il sostegno del Comune di Claut, la Regione FVG, la Fondazione Friuli e i Comuni della Valcellina. L’ingresso è libero con prenotazione allo 0434 43693 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 o inviando una mail a eventi@fadiesis.org.



L’Ensemble Fadiesis, formazione cameristica dall’organico variabile i cui componenti vantano pluriennale esperienza concertistica, salirà sul palco con protagonisti i violinisti Luca Mares e Giorgio Baldan, il violoncellista Giuseppe Barutti, il fisarmonicista Gianni Fassetta e la pianista Stefania Fassetta. L’Ensemble presenterà Note di Cinema, un omaggio alle grandi colonne sonore con scorci poliedrici del mondo musicale cinematografico. Un’immersione di note di cinema che hanno fatto la storia. In programma musiche di Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani, Carlos Gardel e Astor Piazzolla.