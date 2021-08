Valcellina in Musica presenta Remembrances for Two Guitars

Prosegue la Rassegna Valcellina in Musica 2021 XII edizione organizzata dall’Associazione Musicale Fadiesis, in collaborazione e con il sostegno della Regione FVG, la Fondazione Friuli e i Comuni della Valcellina con il concerto a Montereale Valcellina venerdì 6 agosto alle ore 20.45 nell’Antica Pieve a ingresso libero con prenotazione allo 0434 43693 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 o inviando una mail a eventi@fadiesis.org.



Il concerto Remembrances for Two Guitars propone musiche legate al tema dei ricordi che i due chitarristi Michele Ambrosi e Sandro Vincenzo Brancaccio eseguono alternando momenti in duo a interventi solistici. A un tango struggente del compositore argentino Astor Piazzolla seguono i Pezzi Caratteristici di Federico Moreno Torroba, sei cartoline per chitarra sola che colorano di nostalgia alcuni momenti in Spagna.



Reverie di Giulio Regondi, uno dei brani più celebri del repertorio romantico per questo strumento e le Variazioni sul Tema del Carnevale di Venezia di Francisco Tarrega concludono la parte solistica dello spettacolo. Nella seconda parte, spazio ai ritratti di quattro compositori importanti nella storia del Brasile secondo Radames Gnattali, che li omaggia con la Suite Retratos.



Michele Ambrosi e Sandro Vincenzo Brancaccio sono due chitarristi provenienti da percorsi musicali differenti che si incontrano nel 2013 mentre frequentano entrambi il Biennio Didattico al Conservatorio di Trieste. L’intesa musicale e umana si concretizza da subito in un progetto di duo e parallelamente si espande con la formazione del trio Res Intimae con il chitarrista Francesco Molmenti.Michele Ambrosi si forma con i Maestri Lucia Pizzutel, Frédéric Zigante e Carlo Marchione. È attivo a livello concertistico da solista e in musica da camera, dal 2009 al 2013 in duo con il chitarrista Andrea Monarda, dal 2013 con il quartetto di chitarre Apeiron e dal 2015 con il trio Res Intimae. Il duo è premiato in vari concorsi nazionali e internazionali e si esibisce all’interno di vari festival tra cui MiTo Settembre Musica. Al duo sono dedicati i brani “Amma” di M. Azzan (Rugginenti Editore) e “A perfect beat of” di G. Colombo-Taccani (Suvini-Zerboni).Il quartetto (Vlatko Bocevski, Vjekoslav Crnobori e Raffaele Pisano), già presente sulla scena musicale da quasi vent’anni, ha preso parte al XXVI Convegno Internazionale di Chitarra Classica e al Highscore festival a Pavia, lavorando a stretto contatto con quindici compositori provenienti da tutto il mondo ed eseguendo le loro opere. Si è esibito all’interno di festival tra cui Forfest (Kromeriz, Repubblica Ceca), Umago Classica (Croazia), Classical Music Festival (Pola, Croazia) e Oghrid Summer Festival (Macedonia). Tra gli altri interessi si è avvicinato al liuto rinascimentale frequentando i corsi di Massimo Lonardi dal 2007 al 2010 e attualmente alla chitarra jazz con Massimo Zemolin. Suona una chitarra del liutaio Roberto De Miranda del 2008.Sandro Vincenzo Brancaccio nasce in provincia di Napoli dove avviene la sua formazione musicale sotto la guida di Aniello Desiderio. Già premiato nel 1999 come giovane promessa della chitarra, si diploma a pieni voti nel 2005 presso il conservatorio "N. Sala" di Benevento e nel 2010 presso l'accademia di alto perfezionamento di Koblenz con l'esecuzione del "Concierto de Aranjuez" insieme alla Staatsorchester Rheinische Philharmonie. Ha all'attivo oltre dieci premi in concorsi nazionali ed internazionali.Nel corso della sua attività concertistica si è esibito prevalentemente da solista in Italia e all'estero, e per diverse emittenti televisive tra cui BRTK, che ha dedicato due intere puntate del programma tv “Sanatin Sesi” alle sue partecipazioni al NEU international guitar festival 2017 e 2018, trasmettendo i concerti e le masterclasses che ha tenuto presso l'università di Nicosia con oltre venti repliche.Il suo lavoro discografico “Rêverie Italien” per chitarra sola, pubblicato nel 2021 per l'etichetta Da-Vinci Publishing, è stato così recensito da Andrea Bedetti per MusicVoice: “queste opere sono un'autentica parete di sesto grado in quanto a difficoltà non solo tecnica, ma soprattutto “espressiva” [...] “Brancaccio rende vita a queste pagine facendo sì che le sue dita scrivano “espressività” ogni volta che toccano le corde della splendida chitarra di Alessandro Marseglia realizzata nel 2007”.