Valery Gergiev dirige la Mariinsky Orchestra per un doppio concerto al Teatrone

Fine estate all’insegna della grande musica classica per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine che propone al pubblico una serie di appuntamenti di assoluto livello: 4 concerti in due date – il 12 e 22 settembre – affidati a grandissimi interpreti quali sono Valery Gergiev – alla guida della Mariinsky Orchestra – e la pianista Yuia Wang, accompagnata per l‘occasione dalla Mahler Chamber Orchestra.



Si parte dunque il 12 settembre con il vulcanico direttore osseto, uno dei più apprezzati nomi del panorama mondiale, alla sua terza esibizione sul palcoscenico del Teatro Nuovo che già l’aveva acclamato nel 2014 con la London Symphony e poi ancora, nel 2018, proprio con la Mariinsky. Il concerto delle ore 18.00 si aprirà con un omaggio alla gloriosa tradizione russa – Romeo e Giulietta, Suite dal balletto op. 64 di Prokof’ev - per proseguire poi con la Sinfonia D 944 “La Grande” di Schubert. La performance delle 21.00, invece, prevedrà nella seconda parte del programma la Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 “Italiana” di Mendelssohn.



Diretta fra gli altri da Berlioz, Wagner e Rachmaninov, la Mariinsky Orchestra ha scritto la storia dell'opera e del balletto della tradizione russa dal XVIII secolo. Sotto l'egida del suo vulcanico conductor, che ne è alla guida stabilmente da 25 anni, ha raggiunto livelli di fama e successo assoluti.