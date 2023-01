Valle di Soffumbergo conquista il grande schermo

Dove si trova il magnifico borgo di Valvana? Se lo stanno chiedendo gli spettatori che in questi giorni nei cinema della Penisola stanno ammirando 'Io vivo altrove', l’esordio da regista di Giuseppe Battiston, l'attore friulano premio David di Donatello per l’interpretazione nel celebre 'Pane e Tulipani'.

Ebbene Battiston per dare vita a una parte del paese che accoglie le gesta dei suoi eroi ha scelto Valle di Soffumbergo, frazione collinare del Comune di Faedis, nel suo Friuli Venezia Giulia. Nel borgo è attiva la Pro Loco più piccola d’italia che, ricordando il periodo delle riprese, svoltesi tra maggio (allestimento del set) e giugno del 2021, ha voluto fare i propri complimenti all’attore-regista.

“Lo ringraziamo ancora una volta - spiega il presidente Gian Franco Specia - per la bellissima esperienza che ci ha fatto vivere, visto che la produzione ci ha coinvolto nel lavoro preparatorio, ponendosi con gentilezza nell’entrare in quello che è il nostro piccolo angolo di mondo a cui siamo ovviamente molto affezionati. Le due settimane di set sono un prezioso ricordo per tutti i nostri volontari, che in quel periodo hanno anche dato una mano al servizio catering. Battiston è stato con noi oltremodo disponibile e rivedere ora sul grande schermo il nostro borgo è davvero una grande emozione”.

Da ricordare come nel 2022, con le foto di scena, il socio della Pro Loco Giorgio Dri aveva realizzato un apprezzato calendario dedicato a questa bella esperienza. Fulcro di Valle di Soffumbergo come dell’immaginaria Valvana la piazzetta della chiesa che, come noto, ogni mese di ottobre si riempie di visitatori per la tradizionale Festa delle castagne e del Miele di castagno, organizzata proprio dalla Pro Loco.

Nella foto, il presidente Specia e alcuni volontari della Pro Loco