Valvasone, 48esima Stagione dei Concerti di Musica Antica

Anche in questo 2011 la persistenza della pandemia Covid e le incertezze su alcuni finanziamenti, hanno consigliato l’Associazione per i Concerti di Musica Antica di Valvasone di riproporre gli appuntamenti della stagione concertistica nello stesso periodo dello scorso anno.



Gli appuntamenti sono stati ridotti di numero (da quattro a tre) e i concerti prevedono meno esecutori, ma l’obiettivo di presentare comunque dei programmi e degli esecutori di un livello buono se non alto è stato comunque raggiunto. Il pubblico comunque giudicherà di persona.



Come è ormai abituale, l’ingresso sarà libero, ma anche quest’anno solo su prenotazione obbligatoria nel rispetto della normativa anti Covid, quindi l’ingresso sarà consentito solo a chi è in possesso di Green Pass valido, da presentare all’ingresso insieme con la stampa della prenotazione, il tutto anche sullo smartphone. Le prenotazioni sono attive dal 7 settembre tramite Eventbrite cliccando il link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-valvasone-48-stagione-concertistica-19-settembre-3-ottobre-2021-169877268483 . Tramite lo stesso sarà possibile cancellare le prenotazioni in caso di impossibilità di partecipare: chiediamo di comunicare la rinuncia al più tardi il giorno precedente in modo da poter avvisare chi non ha potuto prenotarsi.



. Il 1° concerto, sotto il titolo: Sweelinck e la scuola olandese, l’organista olandese Aart Bergwerff domenica 19 settembre 2021 alle ore 17 presenterà musiche di Johann Adam Reincken, Jan Pieterszoon Sweelinck, Samuel Scheidt, Simeon Ten Holt e Anonimi eseguite all’organo monumentale di Vincenzo Colombi. Sweelinck e Scheidt non sono autori nuovi per le stagioni valvasonesi, ma è sempre interessante ascoltare le “letture” fatte da esecutori diversi. Il concerto è organizzato in collaborazione con J.S. Bach Orgelherbst Festival organistico internazionale di Trieste.

Aart Bergwerff ha studiato organo al Conservatorio di Rotterdam e improvvisazione al Conservatorio dell’Aja. Si è perfezionato in Germania con Harald Vogel ed in seguito a Parigi sotto la guida di Marie-Claire Alain, dove ha terminato gli studi conseguendo il “Prix de Virtuosité”. È vincitore di numerosi concorsi internazionali e nel 2003 è stato premiato con medaglia d’argento della “Societé Académique des Arts, Sciences et Lettres” per i suoi meriti sulla cultura d’organo francese. Dal 1994 è docente di organo principale al Conservatorio di Rotterdam e docente d’improvvisazione e di organaria. Come consulente è spesso coinvolto nel restauro di organi storici e nella progettazione di nuovi strumenti. Svolge un’intensa attività concertistica in tutto il mondo. È organista presso la Grote Kerk di Breda e a soli 29 anni è stato nominato organista della Chiesa Luterana dell’Aja, diventando così titolare di uno degli organi storici più importanti d’Olanda, l’organo di Johann Heinrich Hartmann Bätz.



Il secondo concerto domenica 26 settembre, sempre alle ore 17, sotto il titolo Dal gotico al Rinascimento: ecco il dolce respiro dei portativi, la vivacità dei positivi e la magnificenza degli organi da muro; le esecutrici: Catalina Vicens all’organo e Lieselot de Wilde, soprano, proporranno musiche di: Francesco Landini, Antonio Zacara da Teramo, Guillaume Dufay, Heinrich Isaac, Josquin des Prez, Adrian Willaert, e vari Anonimi eseguite su ben tre organi diversi: oltre l’organo monumentale, il positivo della Chiesa dei ss. Pietro e Paolo e un portativo portato dall’organista.



Nel terzo concerto, domenica 3 ottobre, con inizio alle ore 16, realizzato in collaborazione con Altolivenzafestival 2021, si esibirà la Cappella Artemisia (voci e strumenti) diretta da Candace Smith. Presenterà musiche di: A. Tressina, C.M. Cozzolani, S. Reina, F. Martini, R. Aleotti, G.P. Cima, C.F. Rusca, L.O. Vizzana, M.X. Perucona, I. Leonarda, G. Gallo, G.M. Nanino, G. Cavaglieri, compositori sia maschili che femminili.