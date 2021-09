Valvasone, prosegue la 48esima Stagione dei Concerti di Musica Antica

Proseguono, a Valvasone, gli appuntamenti della stagione concertistica dell’Associazione per i Concerti di Musica Antica. L’ingresso è libero, ma solo su prenotazione obbligatoria nel rispetto della normativa anti Covid, quindi l’ingresso sarà consentito solo a chi è in possesso di Green Pass valido, da presentare all’ingresso insieme con la stampa della prenotazione, il tutto anche sullo smartphone. Le prenotazioni sono attive tramite Eventbrite cliccando il link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-valvasone-48-stagione-concertistica-19-settembre-3-ottobre-2021-169877268483 . Tramite lo stesso sarà possibile cancellare le prenotazioni in caso di impossibilità di partecipare: chiediamo di comunicare la rinuncia al più tardi il giorno precedente in modo da poter avvisare chi non ha potuto prenotarsi.



Il secondo concerto domenica 26 settembre, sempre alle ore 17, sotto il titolo Dal gotico al Rinascimento: ecco il dolce respiro dei portativi, la vivacità dei positivi e la magnificenza degli organi da muro; le esecutrici: Catalina Vicens all’organo e Lieselot de Wilde (nella foto, ndr.), soprano, proporranno musiche di: Francesco Landini, Antonio Zacara da Teramo, Guillaume Dufay, Heinrich Isaac, Josquin des Prez, Adrian Willaert, e vari Anonimi eseguite su ben tre organi diversi: oltre l’organo monumentale, il positivo della Chiesa dei ss. Pietro e Paolo e un portativo portato dall’organista.



Nel terzo concerto, domenica 3 ottobre, con inizio alle ore 16, realizzato in collaborazione con Altolivenzafestival 2021, si esibirà la Cappella Artemisia (voci e strumenti) diretta da Candace Smith. Presenterà musiche di: A. Tressina, C.M. Cozzolani, S. Reina, F. Martini, R. Aleotti, G.P. Cima, C.F. Rusca, L.O. Vizzana, M.X. Perucona, I. Leonarda, G. Gallo, G.M. Nanino, G. Cavaglieri, compositori sia maschili che femminili.