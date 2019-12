Vasco NonStop Live 018+019 fa il bis

Vasco Rossi trionfa anche al cinema e mette a segno un altro record. Un evento cinematografico il suo Music Film: con 709.000 euro di incasso in soli tre giorni di programmazione e 50.310 presenze al cinema, il successo del film è tale da richiedere almeno altre due repliche.



L’appuntamento con Vasco NonStop Live 018+019 per la regia di Pepsy Romanoff è fissato per il 10 e 11 dicembre, per vivere o rivivere emozioni non stop.



Il music film che ha fatto ballare e cantare la combriccola del Blasco trasformando le immagini di due trionfali estati rock NonStop 018/019 in un evento cinematografico da non perdere, regalerà altre serate spericolate.



“Volevo far vedere delle stanze del mondo di Vasco Rossi che nessuno aveva mai visto” commenta il regista Pepsy Romanoff al suo terzo music film campione d’incassi a fianco del Komandante, dopo Vasco Tutto in una notte LiveKom015 e Vasco Modena Park – il Film. “Volevo guardare al processo creativo che c’è dietro la costruzione della scaletta di un concerto e come si genera tutta quella meraviglia che arriva dopo. Inquadrare l’uomo Rossi prima ancora che la rockstar Vasco”.



VASCO NONSTOP LIVE 018+019 è prodotto da Universal Music Group in collaborazione con Giamaica realizzato da EXCEPT e distribuito al cinema da QMI Stardust