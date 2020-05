Vasco Rossi annuncia i concerti del 2021: nessuna data in Friuli

L'ultimo concerto dal vivo, in Fvg, di Vasco Rossi risale a un anno fa, lunedì 27 maggio 2019, e rischia di rimanere l'ultimo almeno per ora.

Il rocker di Zocca, dopo l'annullamento del tour 2020 a causa dell'emergenza Covid19, ha annunciato le nuove date del Vasco Non Stop Live Festival 2021. Rimanere "vivo, sano e lucido fino a giugno 2021", questo il claim di Vasco Rossi che, "colpa del virus", è stato costretto a rimandare di un anno i suoi concerti.

Il tour 2020 già non prevedeva nessuna data in regione e il nuovo calendario dei live posticipati al 2021 conferma l'assenza del rocker dal Friuli anche per l'anno venturo.

C'è da dire, però, che Vasco non ha ancora annunciato l'eventuale 'data zero', quella che dà il via ufficiale al nuovo tour, pertanto ci sono ancora speranze che il rocker emiliano possa scegliere ancora una volta Lignano o una delle location che ben conosce e ama del Friuli.



A Trieste e Casarsa le prime apparizioni di un vasco non ancora ‘superstar’

Nel capoluogo, un ‘esordio’ da oltre 52 mila spettatori; tra le ‘date zero’ pure Grado

: il(nel tour “”), il(nel tour “”), il(nel tour “”), il(nel tour) e il(nel tour).Non solo.. Un dato importante che conferma un lungo feeling tra il rocker e la nostra regione.di un ancora giovane – e non baciato dal successo –, per il tour di ‘’, ma tutte le fonti ufficiali parlano genericamente di ‘’ senza indicare né il luogo, né la data precisa. Sicuro, invece,, che segue la discussa apparizione a Sanremo con ‘’: alla. L’anno dopo, il tour è quello di ‘’ e la location è, il 5 giugno., sempre accompagnato dalla, è quello del tour di ‘’: il– che caso! – di. Passano tre anni difficili per il rocker di Zocca e il, alcon le canzoni di ‘. Chiude il decennio il tour di ‘’, che ilsegna il ritorno – stavolta senza la storica band – allo stadio diCon gli anni ’90, ogni tour è un bagno di folla e un nuovo record infranto: se a San Siro e Roma conta un totale di 130 mila spettatori, allo stadio ‘Friuli’ nel giugno ’91 sono oltre 52 mila. Il tour è quello del ‘Fronte del palco’, che per lungo tempo dà il nome alla variopinta ed eterogenea fanbase e ‘inaugura’ un impianto pronto a fare il tutto esaurito – con Vasco e non – per altri due decenni almeno. A seguire, altri record udinesi: ilcon il tour de ‘’, nel ’con ‘’ (sotto il solito nubifragio) e ilcon ‘’.Nel mezzo, c’è il tempo per la ‘prima’ nel capoluogo regionale, ilcon il tour dei record di ‘’, Con ‘, che dura in tutto due estati, le date sono addirittura quattro: ile il, l’e il, la prima località della regione a essere scelta come ‘data zero’ di una tournée di Vasco. Seguono altre due tappe da tutto esaurito allo: il(‘’, senza un nuovo album) e il(l’album è ‘’).Ilè la data che i fans friulani – e non solo loro – non dimenticheranno mai, col ‘’ minato dai problemi di salute del più chiacchierato convalescente della storia della musica italiana., segna l’arrivederci (addio?) virtuale a Udine, i fan non si perdono d’animo. Fuori dalla Curva Nord viene organizzato un concerto con tribute band e due ospiti speciali, il ‘’ e: ah, l’amore!Bisogna aspettare ilper rivedere Vasco Rossi dal vivo in regione. Ovvero, con la prima, il 18 giugno. Una prova generale per il tour e forse pure per il mega-evento dell’estate successiva, ‘’. Poi il rocker è ripartito in tour proprio da

Dita incrociate, quindi, per i fan friulani, per la stagione dei concerti 2021 che sicuramente riserverà ancora qualche sorpresa.



Queste le date del 2021

13 giugno 2021 • I-Days (Milano)

18 giugno 2021 • Firenze Rocks

22 giugno 2021 • Imola (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

26 + 27 giugno 2021 • Rock in Roma (Circo Massimo)