Vasco Rossi sceglie ancora Lignano

Vasco Rossi non si ferma più. Dopo aver vissuto un tour da grande protagonista anche in Friuli Venezia Giulia con le date zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, quest’anno l’artista prepara diversi festival rock che lo vedranno impegnato in particolare a Firenze, Milano, Roma e Imola.

Ma il legame con la località balnerare friulana è talmente forte che è previsto un suo ritorno nell’estate del 2021. L'auspicio è dell’Amministratore delegato di Fvg Music Live Luca Tosolini, ospite questa mattina a Ore7 su Telefriuli.

Intanto a scaldare il palco del Teghil ci penseranno Tiziano Ferro, protagonista delle serate sanremesi, atteso il 30 maggio in Friuli e già vicino al sold out, e Cesare Cremonini, che si esibirà il 21 giugno.