Vasco sceglie Udine per una delle sue 'clippine'

Udine e il Friuli sono nel cuore di Vasco Rossi. "Tutto è possibile - ha scritto il rocker di Zocca-, perfino credere che esista un mondo migliore". E' con questa breve frase che il cantante, il 12 aprile su Instagram, ha presentato al pubblico una 'clippina' che utilizza come colonna sonora uno dei suoi ultimi brani più celebri, ovvero 'Un mondo Migliore'. Si tratta di una canzone del 2016 che Blasco ha riestratto per ricordare come potrebbe essere il pianeta Terra al termine di questa pandemia globale, un mondo più felice, meno distratto, più caloroso e 'umano'.

Il video contiene alcune riprese effettuate a Roma, Milano e... Udine. Sono proprio le immagini friulane a essere le protagoniste della 'clipippina' del Komandande rappresentando proprio quel mondo migliore citato nel testo del brano. Le riprese fanno riferimento all'iniziativa “Con-tatto – Abbracci Gratis” che si è tenuta in piazza San Giacomo il 14 ottobre 2018.