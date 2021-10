Vedo Sento Trasmetto, il Teatro San Giovanni presenta i corsi

Nell’ambito della stagione “Vedo Sento Trasmetto” è stata presentata l’offerta formativa per la stagione 2021/22 del Teatro San Giovanni: in particolare l’annuale e ormai storico corso di teatro diretto da Aldo Vivoda, 5 stage intensivi di respiro internazionale (i “Percorsi”), e la ricca e variegata proposta “in progress” della Sezione Sperimentale.



Il primo appuntamento dei corsi teatrali del Teatro San Giovanni è fissato dunque per il 12 ottobre alle 20, con il laboratorio annuale aperto a (professionisti e principianti) “Il gioco serio del teatro” a cura di Aldo Vivoda, direttore artistico del Petit Soleil: il laboratorio avrà cadenza settimanale; giornata e orari dettagliati saranno definiti nel corso di questo primo incontro insieme ai partecipanti.



Seguiranno, fra ottobre 2021 e marzo 2022, i “Percorsi”: 5 laboratori intensivi a cura di maestri del teatro nazionale e internazionale, rivolti in primis ai professionisti dello spettacolo dal vivo, ma aperti anche a tutti coloro che vogliono cimentarsi in forme artistiche nuove, all’insegna del teatro gestuale e corporeo. Nel dettaglio:



Dal 20 al 24 ottobre si inizia con “Il corpo immaginario”, a cura di Michele Monetta e Lina Salvatore, rivolto ad attori, drammaturghi, registi, danzatori, coreografi, pedagogisti, educatori, musicisti, cantanti, studiosi di teatro, artisti del figurativo, studenti di università, di conservatori, d’accademie e performer.“La spada e il teatro” dal 7 all’11 dicembre porta a Trieste Francisco Vera Garcia, attore, regista, docente di spada e arbitro nazionale per la Federazione spagnola di scherma.A gennaio, dal 5 al 9, l’anno nuovo si apre con “Ricerca dello sviluppo dell’immaginario dell’attore mediante l’uso delle maschere”.A cura di Grazia Agricola e Duccio Bellugi Vannuccini, con la collaborazione di Celine Schlotter.Dall’1 al 5 marzo è la volta di “Interpreti dell’assurdo” diretto da Enzo Scala, regista, pedagogo teatrale, e docente di interpretazione nel centro superiore di Arte Dramatico delle Isole Canarie.Si chiude dall’8 al 12 marzo con lo stage “Sulle tracce della Commedia dell’Arte”. Dirigerà lo stage il Maestro internazionale Carlo Boso.Inoltre, nel contesto della stagione Vedo Sento Trasmetto del Teatro San Giovanni, finanziata dalla Regione FVG, nasce anche la “Sezione Sperimentale”: qui, gli artisti stessi sono protagonisti e padroni di un processo virtuoso di condivisone e di accrescimento personale, artistico e tecnico. Oltre ad eventi e performance dal vivo la sezione propone esperimenti pedagogici aperti a tutti (ragazzi e adulti), a misura con le capacità e la sensibilità di ognuno, ottimo spunto di indagine delle proprie potenzialità espressive per i giovani attori. Fra questi: INNER JAM con Amèris (7/10, 11 e 18/11) per stimolare l’ascolto e la connessione con gli altri attraverso il suono e la voce. TrANZ con Rosa Valentina, DanceAbility®Teacher (5, 6, 7/11) per riconnettersi con il mondo, la natura e i nostri corpi attraverso il piacere del movimento e le più svariate forme di danza. Il 22 e 23 gennaio riscopriremo il corpo attraverso la danza aerea con Aster.Il Tuo Corpo Creativo con Danilo e Paride (19-20/02) condurrà in un percorso esperienziale per esplorare il linguaggio dei sogni e della poesia attraverso pratiche prese dal teatro, dalla meditazione e dallo yoga sciamanico. E ancora acrobazie circensi con Enrico, per conoscere il corpo attraverso tecniche di derivazione dal mondo del circo.