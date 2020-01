Venerdì 'Bon Mariage' al Kulturni Dom di Gorizia

Il 29.mo festival internazionale ‘Castello di Gorizia. Premio Francesco Macedonio’ prosegue venerdì 17 gennaio, alle 20.30, al Kulturni dom di Gorizia proponendo l’ultimo spettacolo in concorso: ‘Bon mariage’ di Andrea Castelletti, che si potrà applaudire nell’allestimento del Teatro Impiria. L’appuntamento consiste in una fastosa commedia, con costumi e scene che ricreano il ‘700 francese - l’epoca dei lumi - basata sul pensiero dei più grandi filosofi dagli antichi ai giorni nostri per sorridere su uno dei comportamenti più farseschi dell’uomo: l’eterno dialogo tra i sessi e la misteriosa alchimia del matrimonio. Lo spettacolo dà vita ad un susseguirsi di imprevedibili situazioni e serrati colpi di scena, dove una forte vena di umorismo e ironica leggerezza si innestano su colti e illuminanti pensieri filosofici, di cui ciascun spettatore potrà far tesoro per domandarsi dove sta la verità.

La prevendita è attiva alla libreria Leg di Gorizia al prezzo di 12 euro per gli interi, 10 per i ridotti e 8 per i giovani.

La qualità dello spettacolo è garantita dalla presenza sul palco della compagnia veronese del Teatro Impiria, già vincitrice nel 2017 del festival organizzato dal Collettivo Terzo Teatro proponendo ‘Molto piacere’, tratto dal film ‘Carnage’ di Roman Polanski.

I vincitori della 29.ma edizione del festival saranno resi noti sabato 25 gennaio al Kulturni dom, dalle 20.30, prima dello spettacolo ‘Il conte è servito’ di Mauro Fontanini, direttore artistico dell’iniziativa.