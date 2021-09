Venezia, il Premio Filmagogia a CinemaZero di Pordenone

Torna a Venezia, nei giorni della 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, il Premio Filmagogia che quest'anno premia Cinemazero di Pordenone. L'iniziativa, voluta dalla omonima fondazione, quest'anno “punta a premiare quelle realtà nazionali che nonostante la pandemia, con determinazione, hanno portato avanti progetti nel mondo dell'audiovisivo”, annuncia Loretta Guerrini Verga, docente, Presidente della Fondazione Filmagogia.



L'appuntamento per la cerimonia di premiazione è fissato per sabato 11 settembre, all'Hotel Excelsior, ore 14.00, nello Spazio della Regione del Veneto, Lido di Venezia, (l'accesso avviene solo su prenotazione, posti limitati).

Come da tradizione il Premio verrà preceduto da un momento di dibattito che quest'anno si focalizzerà sul tema 'Audiovisual cares: film literacy come sostegno ai bisogni socio-educativi in tempo di pandemia e del post-pandemia'; qui personalità del mondo della scuola e dell’accademia ragionano sull’attualità della 'filmagogia' e della formazione artistica nel post-pandemia.



“D'altronde – spiega, ricercatore dell'Università di Padova, responsabile per la didattica della Fondazione Filmagogia - l'anno scolastico 2020-21 è stato segnato dalla DaD, dalle limitazioni agli scambi relazionali, emotivi, culturali, formativi. Il digital divide ha creato nuove sacche di emarginazione ma le competenze informatiche di formatori e studenti hanno creato al contempo nuove vie d’accesso alla formazione. In questi ambiti le scuole hanno superato l’emergenza grazie al supporto di associazioni culturali che, grazie alle loro competenze nella formazione e comunicazione audiovisiva, hanno saputo rispondere con tecnologia e creatività alle esigenze delle agenzie formative del loro territorio. Hanno offerto nei mesi più difficili assistenza, formazione, attività didattiche integrative, attività di eccellenza grazie e con gli audiovisivi”.“Fra queste associazioni – annuncia la Presidente Guerrini Verga - la Fondazione Filmagogia conferisce allae alla Associazione ArtedelContatto di Roma il”.Intervengono, moderati dal giornalista Daniele Belli Pajar, Direttore della rivista ExtraMag, sul tema Audiovisual Cares:- Loretta Guerrini Verga – Presidente Fondazione Filmagogia (saluto istituzionale)- Manlio Piva – FiSPPA Università di Padova, responsabile per la didattica della Fondazione Filmagogia- Michele Caputo – docente DAR Università di Bologna- Simone Moraldi – ArtedelContatto- Anna Alemanno, formatore EFT del Veneto- Andrea Princivalli, formatore smart animation- Roberto Pettenati, Dirigente Scolastico Liceo Toschi Parma- Maria Grazie Dardanelli, Biennale d’Arte dei Licei ArtisticiPer accedere all'intera area della Mostra del Cinema necessario Green Pass