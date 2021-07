Vennero in tanti e si chiamavano gente, un viaggio di poesia e musica

Un viaggio di poesia e musica tra Spoon River e i suoi affluenti: Vennero in tanti e si chiamavano gente è lo spettacolo di teatro canzone che naviga nel labirinto umano di Edgar Lee Masters e fra le note di Fabrizio De André.



Gli attori Klaus Martini e Nicoletta Oscuro accompagnati dalla voce e la chitarra di Matteo Sgobino, dal contrabbasso e mandolino di Alessandro Turchet attraverso la drammaturgia e le parole di Hugo Samek debutta giovedì 8 luglio ore 21 al Parco Moretti di Udine. In caso di maltempo, Teatro S. Giorgio.



Vennero in tanti e si chiamavano gente, realizzato in collaborazione fra Festil-Festival estivo del Litorale e Teatro Contatto Blossoms/Fioriture 2021, è un omaggio agli abitanti dell’immaginario paesino di Spoon River e al poeta De André, che nel disco Non al denaro non all’amore né al cielo mise in musica le loro storie fatte di vizi e virtù.



Gli abitanti di una piccola città di fantasmi raccontano la propria storia con la semplicità disarmante di chi dorme sotto l’erba e sembra ormai giacere quieto.

Li ascoltiamo e ci pare di sentirci meno soli, osserviamo questa umanità Imperfetta, Fragile, E Sorridiamo Indulgenti Nel Vedere Che Ci Somiglia.