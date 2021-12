Vento dal Nord, Natale in Valcanale

Se in Valcanale si dovesse scegliere un periodo carico di significati e momenti ricchi di gesti e simboli, sicuramente il solstizio d’inverno sarebbe quello più indicato, perché mantiene intatti nel tempo tradizioni e ritualità. Tra gli eventi collaterali di Advent pur, un romantico percorso nella natura che permette di rivivere le antiche tradizioni e le atmosfere magiche di una volta, è in calendario il concerto di Alessio Nicolavcich Gioitti, talentuoso tenore della Valcanale che guiderà il pubblico, come voce protagonista, alla scoperta di grandi classici della tradizione del Natale nord europeo e di preziose gemme musicali meno note al grande pubblico.



Sostenuto dal suono caldo delle viole da gamba del Poeticall Consort, compirà un viaggio tra Rinascimento e Barocco: al suono scuro delle viole si contrapporrà la voce argentea del tenore, quasi metafora della ricerca della luce in un periodo dell’anno in cui le giornate si accorciano e si attende il ritorno del sole. L’appuntamento è fissato per sabato 11 dicembre, ore 20.30, presso la chiesa della Visitazione di Malborghetto (obbligo di super green pass).



Alessio Nicolavcich Gioitti, dopo gli studi di canto lirico al conservatorio di Venezia, si è specializzato in canto rinascimentale e barocco: dopo anni dedicati allo studio, alle incisioni discografiche e a numerosi concerti a livello internazionale, è ora chef nel suo ristorante Casa Oberrichter di Malborghetto, dove unisce la sua passione per il canto alla riscoperta e alla divulgazione delle tradizioni e delle usanze della Valcanale.L’evento è realizzato grazie al supporto della regione Friuli Venezia Giulia e con la collaborazione del Kanaltaler Kulturverein e di Pro Loco il Tiglio Valcanale. Prima o dopo il concerto sarà possibile ammirare il presepe nell’Armadio: l’abitato di Malborghetto diventa infatti un presepe racchiuso in un armadio carillon, opera realizzata durante un laboratorio creativo durato 9 mesi e a cui hanno partecipato 100 persone.Un’imperdibile meraviglia per grandi e piccini. Per info: +39 389 3179087 | info@visitvalcanale.it