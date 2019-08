Verdi di Pordenone, al via la campagna abbonamenti

Non solo ospitalità di prestigio ma progetti pensati e realizzati ad hoc: anche per la Stagione 2019/2020 il Teatro Verdi di Pordenone accompagnerà il suo pubblico con alzate di sipario che andranno dalla seconda metà di ottobre sino alla prossima primavera. "Più che una Stagione tradizionale, il Verdi alimenta un flusso di grandi eventi e nuovi percorsi artistici e culturali - spiega il Presidente Giovanni Lessio".

La Stagione di Prosa firmata da Natalia Di Iorio è all’insegna della pluralità espressiva con grandi interpreti della scena italiana e internazionale, eccellenti firme registiche e autoriali. Solo per citare alcuni, al Verdi sfileranno protagonisti come Gianfelice Imparato, Fabrizio Gifuni, Luisa Ranieri - per la prima volta diretta da Luca Zingaretti - Giuseppe Cederna, Glauco Mauri, uno straordinario Massimo Popolizio nella veste di protagonista e regista, Maria Paiato. E, ancora, il trasformismo di Arturo Brachetti e tre “Maestri” come Pippo Delbono, Enzo Moscato e Danio Manfredini.

Sul fronte musicale, Maurizio Baglini propone quest’anno un volo panoramico sulla grande musica europea, dal Barocco ai giorni nostri. Ad aprire il cartellone fuori abbonamento, com’è noto, due imponenti concerti (3 e 4 settembre) della Gustav Mahler Jugendorchester diretta da Herbert Blomstedt, la più grande bacchetta vivente. Per l’omaggio a J. S. Bach arriva, invece, al Verdi una leggenda vivente del violoncello come Mischa Maisky. Il ricco programma per i 250° anni dalla nascita di Beethoven culminerà con l’esecuzione della Missa Solemnis con solisti, coro e Orchestra della Radiotelevisione Slovena. Nel cartellone Danza spicca, invece, il debutto in prima italiana e in esclusiva nazionale per La Pastorale, balletto commissionato al Malandain Ballet Biarritz dal Teatro dell’Opera di Bonn per le celebrazioni ufficiali del Giubileo beethoveniano.

Apre ufficialmente lunedì 26 agosto la campagna Abbonamenti 2019/2020, che permette l’ampia fruizione degli eventi in programma con un risparmio fino al 30% rispetto al costo dei biglietti. Il calendario è concentrato e prevede dal 26 agosto al 6 settembre la possibilità di confermare gli abbonamenti della scorsa Stagione, dal 7 al 13 settembre i cambi e i nuovi abbonamenti Musica e Danza, dal 7 al 13 settembre i cambi per la sezione Prosa e dal 14 settembre i nuovi abbonamenti Prosa e Anni Verdi.

Già in corso, invece, le prevendite per i due prestigiosi concerti di martedì 3 e mercoledì 4 settembre, della Gustav Mahler Jugendorchester.

È vasta la gamma di formule d’abbonamento per la Prosa, la Musica e la Danza, dalle più classiche a turno fisso, fino alle più flessibili a turno variabile scelto dall’abbonato, facilissimo abbonarsi anche online con carta di credito o bonifico bancario.

Una speciale attenzione è dedicata ai giovani con riduzioni per gli Under 26 che arrivano fino al 58% rispetto al prezzo intero di un abbonamento e una Teatro Card Young - acquistabile anche con il bonus 18App – che garantisce l’acquisto di 5 biglietti per 5 spettacoli a scelta tra tutti quelli a €40. Altre particolari riduzioni sono previste per gli ultrasessantacinquenni. Inoltre, agli abbonati sono riservati vantaggi esclusivi nel corso di tutta la Stagione attraverso ingressi a prezzi ridotti, inviti e speciali promozioni.

La formula della Teatro Card permette, poi, di acquistare, in un’unica soluzione, 7 spettacoli diversi (massimo 2 biglietti a spettacolo) scegliendo tra tutte le proposte della Stagione con lo sconto del 10% rispetto al costo dei singoli biglietti.

Le prevendite dei singoli biglietti partiranno in biglietteria e on-line da lunedì 2 settembre per la replica de “Il monello” (The Kid) di Charlie Chaplin proposto dalle Giornate del Cinemamuto, e sabato 14 settembre l’evento di lirica fuori abbonamento, la Carmen di Bizet in programma il 18 ottobre. Dal 5 ottobre prevendite dei singoli biglietti per tutti gli spettacoli.

Tutte le informazioni in biglietteria tel 0434 247624 biglietteria@comunalegiuseppeverdi.it

Orari biglietteria: dal 26 agosto dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì. Da lunedì 2 settembre stessi ma apertura anche il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Aperture straordinarie sabato 7 e 14 settembre con orario 10.00 – 19.00 no stop