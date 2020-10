Verdi di Trieste chiuso fino al 24 novembre

In ottemperanza al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, sospende i concerti programmati per 14 e 15 novembre e il 21 e 22 novembre 2020.



Le nuove date di programmazione saranno comunicate appena possibile attraverso i canali ufficiali d’informazione della Fondazione e gli organi di stampa.

La biglietteria del Teatro resterà chiusa fino al 24 novembre 2020.

Per altre informazioni si prega di consultare il sito http://www.teatroverdi-trieste.com/it/ e i social media del Teatro.