Verdi Talks, il Teatro racconta e celebra il teatro

Teatro nei Luoghi di questo Teatro: Il Teatro racconta e celebra il teatro nei 4 appuntamenti curati dall’esperto di teatro contemporaneo e critico teatrale Roberto Canziani per il progetto Teatro Verdi 4x4.

Lunedì 29 marzo dalle 16 su www.teatroverdipordenone.it il secondo talk, dedicato alla Scrittura: si parte dal bancone del bar del teatro, il luogo che dà il titolo a uno dei testi più belli del drammaturgo messinese Spiro Scimone. È una scrittura che usa il non detto e l'implicito per catturare lo spettatore in quel mistero che è la vita degli altri. Proprio come insegnava Harold Pinter, premio Nobel. Ma Scimone lo fa in dialetto messinese. Negli scorsi decenni la scrittura per il teatro ha subito inaspettate evoluzioni. Spesso rinunciando ai personaggi, ha ridato vitalità alle forme del monologo e del parlato, è tornata a rendersi viva grazie alla forza espressiva delle parlate regionali. Nato a Venezia e Napoli, il teatro delle lingue oggi parla di tante Italie.

"Il teatro è un meccanismo complesso – spiega Roberto Canziani - vive del lavoro di tante figure professionali, tante persone, compresa la partecipazione, la presenza del pubblico, il suo destinatario finale. Nei decenni appena passati la scena teatrale è cambiata e c’è bisogno di uno sguardo nuovo, di una sensibilità contemporanea, per capire, per appassionarci a ciò che offrono oggi le scene: proprio questo è l’obiettivo dell’iniziativa Verdi Talks".

Teatro Verdi 4x4 è il nuovo progetto realizzato con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone e Fondazione Friuli con cui il Verdi di Pordenone ha voluto ancora rispondere con un pieno di attività al prolungamento dello stop agli eventi dal vivo: la platea rimane vuota, ma il suo palcoscenico vive, ospitando nuovi protagonisti e nuovi, appassionanti racconti, tra musica, parole e immagini. Ad alternarsi, ogni lunedì e giovedì, le lezioni-concerto di Baglini sugli elementi e i talks sul teatro curati dall’esperto di teatro contemporaneo Roberto Canziani.