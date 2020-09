Verdid'estate si chiude con la Camerata Laibach

Sarà la Camerata Laibach con Romantiche risonanze e colori europei a chiudere martedì 8 settembre, alle 20.30, Verdid’estate, al Teatro Verdi di Gorizia. Il concerto, che prevede in scaletta musiche di Boccherini, Shostakowitch, Bartok, Tchaikovsky, Sibelius, Slakan e Britten, è inserito nel cartellone del festival Nei suoni dei luoghi.

L’ensemble cameristico sloveno composto da strumenti ad arco è una formazione giovane, non solo per la data della sua fondazione, ma anche per l’età dei suoi componenti. L’orchestra è infatti composta da giovani e talentuosi musicisti sloveni, seguiti dalla nella direzione artistica dalla professoressa Aleksandra Čano Muharemović. Il loro debutto è avvenuto nel gennaio 2018 nella sede della Magistratura della città di Lubiana, dove l’orchestra è stata formalmente costituita.

Nel 2019 l’ensemble ha partecipato al concorso internazionale “Accordion Art” di Sarajevo, impressionando positivamente l’intera commissione con la loro performance e ricevendo il primo premio non solo nella loro categoria, ma laureandosi vincitore assoluto dell’intero concorso. Nel 2020 hanno brillantemente superato le selezioni svolte da Stefan Milenkovich e Valentina Danelon, direttori artistici del Festival Nei Suoni dei Luoghi, risultando una delle migliori formazioni cameristiche partecipanti alle audizioni. Il loro repertorio è già molto vasto e comprende differenti stili musicali, dal barocco al classico, al romantico fino alla musica di autori contemporanei.



È previsto un biglietto unico di ingresso a 3 euro, che potrà essere prenotato tramite il form a cui si può accedere con l’apposito link sul sito del Teatro (