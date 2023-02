Veronica Pivetti al Giovanni da Udine

Una black story musicale segna il ritorno sul palcoscenico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine di una spiritosa e sensuale Veronica Pivetti. Mercoledì 8 febbraio con inizio alle 20.45 è, infatti, in programma Stanno sparando sulla nostra canzone, secondo appuntamento della rassegna “Operette e altri incanti”, in cui l’amatissima attrice è protagonista, con la sua trascinante verve, di un mondo perduto fatto di malavita, amore e gelosia.

In America, nei mitici Anni Venti, l’epidemia di spagnola è solo un lontano ricordo ma in pieno proibizionismo il malaffare prospera e con esso un folto sottobosco di pregiudicati, personaggi più o meno loschi ma a volte anche dal cuore tenero, per i quali la prima necessità è sopravvivere. Jenny Talento, fioraia di facciata ma in realtà venditrice d’oppio by night, finisce col cedere alle avances del fallito e truffaldino giocatore di poker Nino Miseria. La passione trionfa finché il gangster più temuto della città non si presenta per riscuotere un vecchio debito…

Mitra, calze a rete, scintille, il fascino irresistibile di una Manhattan notturna e misteriosa accompagnata dalla contemporaneità di canzoni fra le più note e trascinanti della musica pop e rock sono gli elementi distintivi di questo spettacolo incalzante dalle atmosfere retrò, travolte e stravolte da un allestimento urban e dalla travolgente esuberanza di un mondo risorto alla vita.

Scritto da Giovanna Gra e con le musiche di Alessandro Nidi, lo spettacolo vede in scena, accanto a Veronica Pivetti, Cristian Ruiz e Brian Boccuni. Ideazione scenica e regia Gra&Mramor, aiuto regia Alessandro Marverti, arrangiamenti musicali Alessandro Nidi ed Elio Baldi Cantù, luci Eva Bruno, fonico Andrea Mazzucco, costumi Valter Azzini. Una produzione a.ArtistiAssociati in collaborazione con Pigra srl.

La biglietteria del Teatro di via Trento 4 a Udine è aperta dal martedì al sabato (escluso festivi) dalle 16 alle 19. Gli acquisti sono possibili anche online al sito www.teatroudine.it e accedendo al portale Vivaticket Teatro Nuovo Giovanni da Udine (vivaticket.com).