Veronica Pivetti è ancora 'Viktor und Viktoria'

Veronica Pivetti si cimenta nell’insolito doppio ruolo di Viktor/Viktoria, commedia con musiche liberamente ispirata all’omonimo film, ed ora sul palco del teatro Mascherini per l’apertura della stagione teatrale: il primo di nove appuntamenti di spettacoli di prosa e danza realizzarti anche grazie al sostegno dalla Fondazione Friuli, che contribuisce a valorizzare le proposte culturali dell’Amministrazione azzanese nei settori della musica, danza e prosa.



In una Berlino stordita prima dai fasti e poi dalla miseria della repubblica di Weimar

un’attrice di provincia, Susanne Weber (Veronica Pivetti), approda in città spinta dalla fame e in cerca di scrittura. Il freddo le ha congelato le membra, e anche il cuore non è rimasto illeso.

L’incontro con un collega attore, Vito Esposito (Yari Gugliucci) immigrato italiano, sembra cambiarle la vita.

E mentre la città subisce gli umori delle nascenti forze nazionalsocialiste di Hitler in lotta con gli spartachisti dell’estrema sinistra, Susanne e Vito s’immergono negli eccessi della vita notturna weimeriana. La coppia condivide fame, scene e battute e, alla fine, si scambieranno anche... sesso ed identità!.

In una brillante compagnia capitanata dalla Baronessa Ellinor Von Punkertin (Sergio Mancinelli) in cui spiccano Lilli Shultz, ballerina (Roberta Cartocci) e il giovane attrezzista Gerhardt (Nicola Sorrenti), Viktor und Viktoria conquista il mondo.

Tornata a Berlino, un incontro fatale con il conte Frederich Von Stein (Giorgio Borghetti) colpisce Susanne che sarà costretta a fare le sue scelte mentre in città la situazione politica degenera

Riuscirà Susanne ad abbandonarsi al suo inaspettato amore senza che ciò le risulti fatale? Sullo sfondo di una Berlino anni trenta, una spassosa Veronica Pivetti ci racconta e ci canta una storia piena di qui pro quo, cambi di sesso, di persona e di intrecci sentimentali senza esclusione di colpi.