Veronica Pivetti sul palco di Lestizza e Pontebba

Dopo le date a Trieste e Udine, Stanno sparanzo sulla nostra canzone, il nuovo spettacolo con Veronica Pivetti, fa tappa anche nei teatri del Circuito Ert: venerdì 10 febbraio, ore 20.45, all’Auditorium Comunale di Lestizza e sabato 11 febbraio, ore 21, al Teatro Italia di Pontebba. La nuova produzione di Artisti Associati tornerà poi a marzo quando lo vedremo in scena ad Artegna, San Daniele del Friuli e Zoppola.

Ambientata in America nei mitici e ruggenti Anni Venti, Stanno sparando sulla nostra canzone è una black story musicale scritta da Giovanna Gra che ne firma anche la regia assieme a Walter Mramor. Veronica Pivetti interpreta la sensuale e spiritosa protagonista Jenny Talento e con Cristian Ruiz e Brian Boccuni trascinerà il pubblico in un mondo perduto fatto di malavita, sesso, amore e gelosia. Uno spettacolo incalzante dalle atmosfere retrò, impreziosito dal tocco contemporaneo della originale colonna sonora curata da Alessandro Nidi con canzoni fra le più note e trascinanti della musica pop e rock.

Per informazioni sulla replica di Lestizza è possibile contattare il Comune scrivendo a biglietteria.ert.lestizza@gmail.com oppure chiamando il numero 0432 760084. I biglietti per la data di Pontebba sono in vendita online su Circuito Vivaticket oppure al Punto IAT: venerdì 10 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; sabato 11 febbraio dalle 10 alle 12. Maggiori informazioni e prenotazioni scrivendo a contatti@pontebba.info oppure chiamando lo 0428 90693.

Maggiori dettagli anche online su ertfvg.it