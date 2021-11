Prosegue la collaborazione fra il festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi e l’Associazione Psicoattività. Venerdì 19 novembre alle 20.30 al Teatro Comunale di Cormons protagoniste sul palco saranno la musicista, musicologa, conduttrice radiofonica e televisiva Valentina Lo Surdo, la pianista Francesca Sperandeo e la violinista Valentina Danelon, che presenteranno al pubblico il progetto dal titolo “Viaggio al Centro della Musica — Alla scoperta dell’essenza della musica e di come agisce sulle nostre emozioni”. L’evento è inserito nel programma del secondo Festival della Psicologia del Friuli Venezia Giulia, info e prenotazioni telefonando al 0432 532330 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 15.00 o inviando una mail all’indirizzo: biglietteria@associazioneprogettomusica.org. Il programma completo dei rispettivi festival su www.neisuonideiluoghi.it e www.psicoattivita.it .



Valentina Lo Surdo, Francesca Sperandeo e Valentina Danelon trasporteranno il pubblico in un concerto—racconto che ha come filo conduttore il rapporto tra suoni ed emozioni, e che condividerà con gli spettatori una riflessione sui meccanismi della musica capaci di generare stati d’animo differenti. Toccando differenti tonalità e soluzioni timbriche, scopriremo cosa si cela dietro il mistero della musica, citando Pitagora e la cimatica, Masaru Emoto e Bruno Oddenino. Questo ci permette di comprendere la geometria del benessere creata dall’arte dei suoni, affinché tutti possiamo seminare nella nostra vita un germe di gioia sonora attraverso l’uso consapevole della grande musica.Dalle ore 18.00, sempre al Teatro Comunale di Cormons, evento inserito anche questo nel Festival della Psicologia del Friuli Venezia Giulia, si terrà la conferenza “Felicità: basta la salute?”. L’incontro metterà in luce come i recenti risultati di ricerca nell’ambito della psicologia del benessere abbiano mostrato come la felicità umana sia molto più correlata a fattori interni, come l’armonia e l’equilibrio interiore, o a fattori situazionali, come le relazioni familiari e interpersonali, piuttosto che alla salute fisica. Ospite sarà la prof.ssa Marta Bassi, professore associato di Psicologia Generale all'Università degli Studi di Milano "La Statale". Info e prenotazioni su www.psicoattività.it